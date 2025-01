La città più costosa del mondo è in Europa, ha superato anche New York

La città definita la più costosa del mondo è in Europa, a due passi dall’Italia. E supera perfino New York City.

La città dove vivere costa più che a New York si trova vicino a noi, ed è proprio in Europa. Non è solo quindi la Big Apple ad avere la nomina di città molto cara.

La Svizzera si conferma come uno dei paesi con il più alto costo della vita a livello globale, grazie ai suoi panorami mozzafiato, le tradizioni orologiere secolari e il cioccolato di qualità superiore. Un recente studio condotto dal database online Numbeo ha rivelato che Ginevra detiene il primato della città più cara del mondo, superando persino New York City in termini di spese quotidiane.

Ginevra supera New York City

Il rapporto di Numbeo ha preso in considerazione vari fattori come il costo dei generi alimentari, i pasti consumati fuori casa, l’affitto e il costo complessivo della vita. Utilizzando come parametro New York City con un indice base di 100, Ginevra ha raggiunto un punteggio di 101,7, posizionandosi così all’apice della lista. Nonostante questo primato poco invidiabile, è interessante notare che non tutti gli aspetti della vita a Ginevra risultano essere proibitivi. Infatti, l’indice degli affitti nella città svizzera è pari a 59,6, significando che affittare una casa a Ginevra costa circa il 40% in meno rispetto alla Grande Mela. Tuttavia, i generi alimentari presentano un sovrapprezzo dell’11,4% e cenare fuori può costare l’1,5% in più rispetto a New York.

La Svizzera nel suo complesso presenta prezzi al consumo significativamente superiori alla media europea. Nel 2021, erano più alti del 54% rispetto agli altri stati membri dell’Unione Europea. Nonostante ciò, i cittadini svizzeri riescono comunque a mettere da parte circa il 15% del loro reddito annuo, dimostrando una gestione finanziaria efficace nonostante l’elevato costo della vita.

Ginevra ospita le sedi di numerose organizzazioni globalmente riconosciute come l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la sede europea delle Nazioni Unite e l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN). Questa concentrazione di entità internazionali contribuisce senza dubbio all’elevata qualità della vita nella città ma incide anche sul suo elevato costo. Nonostante le spese possano sembrare proibitive per molti, Ginevra continua ad essere classificata tra le migliori città al mondo dove vivere.

Zurigo segue da vicino Ginevra

Zurigo segue da vicino Ginevra nella classifica stilata da Numbeo, occupando la seconda posizione con un indice complessivo pari a 100,4. La capitale finanziaria svizzera vanta anch’essa un indice degli affitti inferiore rispetto a quello newyorkese ma registra prezzi elevati per quanto riguarda alimentari e ristorazione. Vivere in questa metropoli può costare fino a $6.184 al mese per una famiglia tipo, mentre una singola persona potrebbe dover spendere circa $1.689 mensili esclusivamente per le necessità basilari, escludendo l’affitto.

Con New York City al terzo posto seguita da San Francisco e Boston nei posti successivi nella lista delle città più care secondo Numbeo, emerge chiaramente come sette delle prime dieci siano situate negli Stati Uniti mentre solo tre trovano collocazione in Europa. Questo dimostra una diversificazione geografica dei centri urbani ad alto costo della vita, riflettendo le varie sfide economiche che le famiglie devono affrontare in diverse parti del mondo.