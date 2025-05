Piante che muoiono mentre sei in viaggio? La soluzione arriva dall’America (e ti sorprenderà)

Quando ci si allontana diversi giorni da casa per un viaggio, le piante non possono ricevere le cure necessarie e rischiano di morire: ecco l’idea che risolve ogni problema.

Diventano dei vivaci ed eleganti elementi di design, purificano l’aria attraverso la loro azione ed offrono la possibilità di praticare un hobby casalingo ed economico. Sono tanti i motivi per cui oggi sempre più persone si avvicinano alle piante, scegliendo di accoglierne diversi esemplari in casa propria.

Avvicinarsi al mondo verde porta grandi benefici al corpo e allo spirito, ma richiede anche una grande dedizione. Ogni specie ha i suoi precisi bisogni, che devono essere seguiti al meglio affinché la vita della pianta possa essere lunga. Tra gli elementi principali a cui badare vi è il corretto posizionamento. Ogni esemplare avrà bisogno di un determinato quantitativo di ore di esposizione ai raggi solari.

Allo stesso tempo la sua salute dipenderà anche dalla qualità del suo terriccio, che dovrà essere ricco di nutrienti utili alla pianta stessa e ben drenato. Il fattore più complesso tuttavia, rimane sempre l’irrigazione. Può bastare una singola innaffiatura errata per danneggiare definitivamente la piante.

Queste infatti devono essere eseguite con regolarità, evitando l’eccessiva aridità della terra che farebbe deperire la pianta, ma anche l’eccessiva umidità, che potrebbe provocare marciume radicale. Il reale problema si presenta quando ci si sposta da casa per diversi giorni. Cosa accadrà in quel caso alle piante lasciate incustodite? Oggi esiste una soluzione rivoluzionaria e arriva dall’America.

L’idea rivoluzionaria per curare le piante quando sei fuori casa

Arricchire la propria casa di verde è una gioia, ma non tutti coloro che acquistano una pianta hanno poi la reale possibilità di prendersene cura. Questi esseri viventi, proprio come tutti gli altri, richiedono attenzioni costanti per potersi mostrare rigogliose e in piena salute. Una grande responsabilità dunque, di cui tenere conto anche quando ci si allontana da loro per un determinato tempo.

A chi affidarle? Un quesito che tutti si saranno posti prima di partire per un viaggio di vacanza o di lavoro. Non sempre la confidenza con i vicini è tale da poter affidare loro questo arduo compito. Ci hanno pensato diverse menti brillanti in America, che stanno unendo il loro amore per il verde con un’importante opportunità professionale.

Per molti esperti giardinieri prendersi cura delle piante degli altri sta diventando un vero e proprio lavoro. Si chiamano “plant sitter” e, proprio come nel caso degli animali domestici, si prendono cura di questi esseri viventi in assenza del proprietario. Louis Easton di Los Angeles e la Nerdy Plant Co di Atlanta ne sono degli splendidi esempi.

I fondatori di queste aziende si occupano di effettuare delle visite periodiche, partendo dalla valutazione degli spazi alla miscela di terriccio e alla corretta installazione, fino poi ai servizi di innaffiatura. Allo stesso tempo, gli esperti giardinieri si occupano a domicilio anche di potature, rinvasi e diagnosi delle malattie, come nel caso dei parassiti.

Un’idea che potrebbe prendere piede in breve tempo in tutto il mondo e che consentirebbe di risolvere un problema molto frequente che non si riesce a tamponare neppure con le più moderne tecnologie. Il controllo di un professionista sarà sicuramente più efficace di lampade per piante e innaffiatori automatici.