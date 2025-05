Altro che spiaggia, se vuoi un’estate indimenticabile devi scegliere la montagna: queste mete sono le migliori d’Europa. – (viagginews.com)

Passare l’estate in montagna può essere un’ottima scelta di vacanza se conosci la meta giusta: ecco dove potresti andare.

Quando arriva davvero l’estate la città diventa quasi invivibile tra l’afa che c’è fuori e l’asfalto bollente delle strade. Così è inevitabile sognare di scappare verso zone dal clima più fresco, e quindi valutare di trascorrere le ferie in montagna. Stare a contatto con la natura girando fra i boschi dopotutto aiuta a lasciare andare lo stress e riposare davvero.

Per trovare davvero un posto dove rilassarsi e stare al fresco però non si può prenotare in una località a caso. Alcune delle mete migliori si trovano nel nostro paese, ma nulla vieta di oltrepassare il confine per scoprire vette nuove. Diverse località inoltre offrono un’ampia scelta di attività per i turisti, tanto da accontentare anche chi di solito evita la montagna a ogni costo.

Oltre a selezionare con cura la propria destinazione bisogna fare le valigie consapevoli del fatto che in montagna la sera le temperature sono più fredde che in pianura. Un paio di felpe e una giacca a vento in valigia è meglio metterle per non congelare, e al tempo stesso non dimenticarsi la crema solare.

Le migliori località di montagna per l’estate

Restando dentro i confini nazionali una delle regioni che offre degli splendidi panorami di montagna è il Piemonte, in particolare la zona della Valsesia. I percorsi per il trekking non mancano, ma chi volesse emozioni più forti può valutare il rafting nelle Gole del Sesia, accessibili anche ai ragazzi a partire dai 12 anni. Altrimenti si possono esplorare le grotte di Ara, un’escursione tranquilla adatta a tutti.

Per chi non volesse rinunciare a un po’ di sano shopping il consiglio è di recarsi a Livigno, in Lombardia. In questa località oltre a camminare si può girare in bici senza limiti con ben 3.200 km di itinerari percorribili. All’interno di questo circuito ci sono percorsi rilassanti e altri adatti agli esperti con pendenze da vertigini.

Valicando il confine con la Svizzera si può prenotare una vacanza a Zermatt, avendo cura però di non arrivarci in auto. Qui infatti dal 1947 è vietato circolare in auto, che se può sembrare un limite ad alcuni è un’ottima occasione per depurarsi dallo stress per altri. Per di più Zermatt è famosa per i suoi 300 giorni di sole l’anno.

Altrimenti passando il confine austriaco c’è Zell am See-Kaprun cercando di arrivare in tempo per lo spettacolo estivo Magic Lake Show, sempre magico da ammirare. Si inizia il 15 maggio e gli spettacoli di luci continuano fino a ottobre.