Caldo africano scongiurato, ma per quanto tempo? Le previsioni svelano quando comincerà l’estate – viagginews.com

Il timore di una prima ondata seria di caldo africano per fortuna è stato scongiurato, ma Maggio proseguirà con questo clima instabile e mite? Ecco cosa ci svelano le previsioni a lungo termine.

L’apertura di maggio è stata contraddistinta da una prima fiammata di caldo africano, un arrivo del caldo atteso da tempo e ampiamente preventivato dagli esperti. Le previsioni però prevedevano una persistenza di questo caldo e della stabilità di clima e temperature che non c’è stata per via dell’ingresso in Italia di correnti fredde provenienti dal Nord.

Il risultato di questo è stato un brusco cambiamento dello scenario climatico che è passato da quello estivo a quello primaverile/autunnale nel giro di poche ore. Questa tendenza alla “schizofrenia” meteorologica pare debba essere caratterizzante per tutto il mese di maggio e che impennate di caldo e ritorni bruschi di pioggia e maltempo saranno la regola delle prossime settimane.

Se da un lato questo ritorno all’instabilità possa essere visto con fastidio, dato che va avanti da marzo, dall’altro può essere visto come una buona notizia sia per le persone – che non sono costrette a subire il caldo estremo sin dagli albori maggio – sia per il Paese stesso che allontana in questo modo lo scenario siccitoso ampiamente preventivato dai modelli meteorologici di tutto il mondo.

Maggio sarà dunque una versione più mite di aprile, con continui ribaltamenti di fronte ma temperature costantemente piacevoli? L’ideale sarebbe un progressivo avvicinamento alla stabilità estiva con temperature in media con la stagione, ma di questi tempi è una pia speranza ed infatti i modelli a lungo termine suggeriscono uno scenario ben più estremo.

Fine maggio torrido: temperature estive e clima secco

L’instabilità che stiamo sperimentando e che continuerà nelle prossime due settimane potrebbe non essere presente negli ultimi 10 giorni del mese. Secondo i modelli matematici che analizzano le condizioni meteorologiche sul lungo periodo, specialmente secondo quanto emerso dalle previsioni del Centro Meteo Americano, la svolta potrebbe arrivare tra il 21 ed il 22 di maggio.

Secondo queste previsioni, non solo l’instabilità cesserà per un lungo periodo ma le temperature raggiungeranno picchi estremi, arrivando a toccare medie di 30-33° ovunque con picchi più elevati sulle Isole Maggiori e sull’Italia meridionale. Tale fenomeno sarà favorito dalla formazione di una saccatura sull’Atlantico che permetterà ed anzi sospingerà la risalita di correnti subtropicali sul Mediterraneo centrale.

Tale meccanismo – in gergo conosciuto come “scambio meridiano” – permetterà alla corrente secca e calda proveniente dal Sahara, più precisamente in questo caso dal deserto Algerino, di risalire sino all’Italia e di innalzare notevolmente le temperature. Il picco di questo periodo dovrebbe essere raggiunto tra il 24 ed il 25 di maggio.