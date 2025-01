La capitale mondiale introduce il pedaggio: per entrare in macchina in centro si dovrà pagare

Da oggi in poi per entrare in macchina in centro nella metropoli tra le più visitate del mondo, si dovrà pagare

L’introduzione del pedaggio non mira solamente a decongestionare il traffico ma anche a generare entrate destinate al finanziamento dell’ammodernamento e dell’espansione dei servizi offerti dal sistema di trasporto pubblico cittadino. Questo progetto rappresenta un tentativo ambizioso da parte delle autorità della metropoli di promuovere uno stile vita più sostenibile all’interno della frenetica vita urbana attraverso incentivi economici che scoraggino l’utilizzo indiscriminato dell’auto privata favorendo alternative meno impattanti sull’ambiente urbano.

Nonostante le numerose proteste e i ricorsi, tra cui spicca quello del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, la città di New York ha deciso di introdurre un sistema di pedaggio per accedere alla parte sud di Manhattan, una delle aree più centrali e trafficate. Questa misura segna un precedente significativo negli Stati Uniti, dove l’automobile rappresenta da sempre un simbolo di libertà e indipendenza.

Big Apple e pedaggio

Chi desidera entrare in auto nel cuore pulsante della Grande Mela dovrà fare i conti con una tariffa variabile a seconda dell’orario. Il concetto non è nuovo nel panorama internazionale; diverse metropoli hanno adottato sistemi simili per regolare il traffico e incentivare l’uso dei trasporti pubblici. Tuttavia, è la prima volta che una città americana decide di applicare una politica del genere.

La decisione ha suscitato malcontento tra i pendolari e gli abitanti delle zone limitrofe a Manhattan, molti dei quali dipendono dalla propria auto per raggiungere il posto di lavoro nella metropoli. La voce più autorevole che si è levata contro questa novità è stata quella del presidente eletto Donald Trump. Newyorkese doc, Trump ha espresso la sua contrarietà al piano, promettendo l’abolizione del pedaggio non appena insediatosi alla Casa Bianca dopo il 20 gennaio. Sebbene avesse la possibilità di intervenire preventivamente sulle decisioni delle agenzie federali dei trasporti se il piano fosse stato posticipato oltre tale data, ora che i pedaggi sono diventati realtà le sue opzioni potrebbero essere limitate.

Le critiche hanno portato a una revisione della strategia originaria prevista per giugno con un costo massimo fissato a 15 dollari. La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha optato per uno slittamento temporale dell’introduzione del sistema ed una riduzione delle tariffe del 40%. Di conseguenza, le auto saranno soggette al pagamento di 9 dollari nelle fasce orarie comprese tra le 5:00 e le 21:00 nei giorni feriali (o dalle 9:00 alle 21:00 durante i weekend), mentre nelle ore restanti il costo sarà ridotto a 2 dollari e 25 centesimi.

I veicoli commerciali come furgoni ed autobus privati o turistici affronteranno tariffe maggiorate; al contrario le moto beneficeranno della metà della tariffazione prevista per le automobili. I tassisti saranno esentati dal pagamento diretto del pedaggio ma verrà applicato un sovrapprezzo ai loro passeggeri. Sono previste anche diverse categorie agevolate o completamente esenti dal pagamento oltre a sconti dedicati ai frequentatori abituali della zona.