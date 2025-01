La casa dove viveva Meghan con l’ex marito e quella di Montecito hanno un elemento in comune importante

La casa dove viveva Meghan con l’ex marito: un tuffo nel passato immobiliare della Duchessa e non solo. L’elemento in comune con Montecito

Prima di diventare membro della famiglia reale britannica e di attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo, Meghan Markle conduceva una vita relativamente tranquilla a Los Angeles, città nota per essere il cuore pulsante dell’industria cinematografica. Fu proprio in questa vibrante metropoli che Meghan, allora attrice emergente e ora Duchessa del Sussex, ha condiviso momenti significativi della sua vita privata insieme al suo ex marito Trevor Engelson.

La loro dimora, situata nella prestigiosa zona di Hancock Park, era tornata sotto i riflettori mediatici poiché è stata messa in vendita per la cifra considerevole di 1,8 milioni di dollari. Attualmente la pagina nel sito ufficiale dell’agenzia immobiliare non esiste, il che fa presumere che in questi anni sia stata venduta. Questa abitazione non solo rappresenta un pezzo della storia personale di Meghan ma si erge anche come testimonianza del suo passato prima dell’incontro con il Principe Harry e del conseguente ingresso nella Royal Family.

La villa di Meghan e dell’ex marito

La villa in questione si distingue per la sua architettura elegante e per l’atmosfera accogliente che riesce a trasmettere fin dal primo sguardo. Caratterizzata da una pianta aperta che favorisce la luminosità degli ambienti grazie alla presenza abbondante di luce naturale, la casa dispone di quattro camere da letto e tre bagni, oltre a un garage capace di ospitare due automobili. La descrizione fornita da The Bienstock Group ne sottolinea le qualità uniche: una dimora coloniale capace di catturare l’essenza solare tipica delle residenze californiane.

L’interno della casa rivela una cura dei dettagli e una scelta stilistica mirata a creare spazi vivibili ma allo stesso tempo eleganti. Il soggiorno e la sala da pranzo sono concepiti secondo un layout aperto che enfatizza la sensazione di spaziosità e libertà. Le pareti bianche si combinano armoniosamente con i pavimenti in legno chiaro, creando così uno sfondo neutro arricchito qua e là da tocchi colorati dati dai cuscini dai toni gioiello e dalle opere d’arte accuratamente selezionate.

La cucina rispecchia lo stile moderno che permea tutta la residenza: armadiature bianche si alternano a piani lavoro grigi ed eleganti apparecchiature in alluminio, conferendo all’ambiente un aspetto sofisticato ma funzionale.

Particolare attenzione merita la camera da letto principale dove dettagli come il rivestimento grigio a spina di pesce sul pavimento o i mobili lavabo in marmo esaltano ulteriormente il senso estetico raffinato che caratterizza ogni angolo della casa. Gli specchi esagonali in ottone aggiungono un tocco distintivo alla stanza conferendole personalità ed eleganza.

Questa dimora non è soltanto una proprietà immobiliare dal valore economico elevato, ma rappresenta anche un capitolo significativo nella vita pre-reale dell’ex attrice americana. Durante gli anni trascorsi tra le sue mura insieme ad Engelson – tra il 2011 e il 2013 – Meghan ha vissuto esperienze fondamentali sia sul piano personale sia professionale; fu infatti nel corso del loro matrimonio che ottenne il ruolo nella serie televisiva “Suits“, contribuendo notevolmente alla sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Nella vecchia casa di Meghan, così come quella attuale di Montecito dove abita attualmente con il principe Harry e i loro figli, non è mai mancata una presenza fissa nella vita di Meghan: sua mamma. La casa infatti dove viveva con l’ex marito, era situata vicino alla madre Doria Ragland.