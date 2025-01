I trucchi degli esperti per essere fotogenici e avere ricordi di viaggio bellissimi

Una lista di piccoli ma potenti trucchi per fare in modo che le vostre foto, anche in viaggio, siano perfette per ricordi indelebili

In un’era dominata dai social media, dove l’immagine personale gioca un ruolo cruciale nella percezione pubblica, la fotogenia è diventata una competenza quasi indispensabile. Essere fotogenici, tuttavia, non è una dote innata per tutti, ma piuttosto un’abilità che si può affinare con pratica e conoscenza. Questo vale sia per la vita di tutti i giorni, che per quando si viaggia, per avere poi ricordi belli e nitidi sotto forma di foto. Ecco cosa consigliano gli esperti di Click & Dreen.

Il primo passo verso una foto riuscita è trovare l’angolazione migliore. L’asimmetria del viso può essere valorizzata o minimizzata a seconda dell’inclinazione con cui ci si pone davanti alla fotocamera. Sperimentare con selfie da diverse angolazioni può aiutarti a scoprire il tuo “lato migliore”. Un altro aspetto fondamentale è il sorriso, o meglio, sorridere con gli occhi. Una tecnica resa popolare da Tyra Banks che consente di trasmettere emozioni autentiche attraverso lo sguardo.

I segreti degli esperti

L’illuminazione gioca poi un ruolo chiave: la luce naturale dovrebbe essere sempre preferita e posizionarsi in modo che illumini direttamente il viso può fare miracoli per la tua foto. Un semplice foglio di carta bianca tenuto sotto il mento può servire a riflettere ulteriormente la luce e ridurre le ombre indesiderate.

Per quanto riguarda i selfie, inclinare leggermente la fotocamera verso il basso può offrire una prospettiva più favorevole e snellente. Passando alla posa, muovere le braccia e dare loro una posizione naturale aiuta a evitare rigidità nell’immagine. Inclinare leggermente le spalle rispetto all’obiettivo crea dinamismo e fluidità nella composizione della foto.

È importante anche gestire correttamente le spalle: tirarle indietro non solo migliora la postura ma trasmette sicurezza ed equilibrio nell’immagine catturata. Dai alle tue mani qualcosa da fare per evitare pose innaturali; utilizzare oggetti di scena o semplicemente toccarsi i capelli possono essere buoni modi per apparire più rilassati.

Non dimenticare infine l’importanza della pratica: familiarizzare con queste tecniche attraverso esercizi continui ti renderà più sicuro davanti alla camera. Per quanto riguarda il sorriso nelle foto, rilassare la mascella prima di scattare aiuterà a ottenere un’espressione più genuina e meno forzata. Pensare a qualcosa di felice o divertente può naturalmente portarti a sorridere in modo sincero.

Un piccolo trucco usato dalle modelle consiste nel posizionare delicatamente la lingua dietro i denti durante il sorriso; questo semplice gesto contribuisce ad avere un’espressione più dolce ed equilibrata. Raccontarsi mentalmente una barzelletta o chiedere al fotografo di farlo può catturare quel momento perfetto in cui il sorriso evolve naturalmente in risata genuina.