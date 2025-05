Trekking in montagna, equipaggiamento perfetto: 9 oggetti essenziali – viagginews.com

Sei pronto per il tuo trekking in montagna? Questi 9 oggetti non possono mancare nel tuo equipaggiamento.

La montagna nasconde delle insidie, per cui è importante prepararsi. L’equipaggiamento gioca un ruolo fondamentale.

Questi nove oggetti sono indispensabili, non possono mancare all’interno del tuo zaino, fanno la differenza sulla tua sicurezza.

Equipaggiamento per il trekking: cosa non può mancare

: deve essere la priorità, almeno una bottiglia da 75ml. Lo sforzo fisico, così come il sole e le frequenti salite possono favorire la disidratazione. Per reggere il ritmo, il corpo ha bisogno di reintegrare i liquidi. Assicuratevi che lungo il percorso ci siano delle aree di sosta (esempio: baite o ristoranti in vetta), così da poter riempire nuovamente la borraccia vuota; Mappa: inutile sottolinearlo, è fondamentale portare sempre con sé una mappa dei sentieri. In ogni paese di montagna si trova il servizio informazioni. Qui potete soddisfare qualche curiosità riguardo il percorso e appunto richiedere gratis una mappa precisa;