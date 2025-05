Porti una borsa in più in aereo senza pagare: il trucco che tutti stanno usando – viagginews.com

Quando si prenota un volo low-cost, ad essere sacrificati sono spesso i bagagli: con questo trucco puoi portarne due con te al costo di uno.

È il periodo in cui milioni di viaggiatori sono immersi nella ricerca del volo perfetto; altri, più previdenti, hanno già prenotato da settimane per strappare le tariffe migliori. In entrambi i casi, c’è chi ha passato ore a confrontare prezzi e compagnie, finendo spesso per sacrificare – ahinoi – qualche bagaglio pur di risparmiare.

Il problema, però, si presenta puntualmente al momento di fare la valigia: facile riempirla fino all’orlo, molto meno selezionare lo stretto indispensabile, soprattutto se il viaggio è lungo. E al ritorno? Tra souvenir, acquisti dell’ultimo minuto e vestiti piegati alla meno peggio, lo spazio non basta mai.

Ecco perché esiste un trucco semplice e legale per aggirare il limite del bagaglio: ce lo raccontano proprio gli esperti del mestiere. Quelli che con le valigie piene e le tariffe alle stelle ci hanno già fatto a botte più di una volta.

Voli low-cost: come ottenere un bagaglio extra e gratis

Partiamo dal presupposto che le compagnie aeree low-cost non regalano nulla, anzi, sui bagagli fanno cassa. Ma chi vola spesso conosce bene le regole e sa come aggirarle legalmente. Uno dei trucchi più noti è il cuscino da viaggio. In apparenza è un normale poggiatesta, ma molti lo svuotano e lo riempiono con magliette, pigiami o biancheria. Un modo semplice per liberare spazio in valigia senza dare nell’occhio. Ancora più furbo è il metodo della borsa duty free.

A spiegarlo è stato l’assistente di volo Miguel Muñoz: “I bagagli duty-free non contano come bagaglio a mano. Basta chiedere una borsa in negozio e riempirla con quello che vuoi”. E funziona: una volta superati i controlli, si può prendere una shopper duty free – magari dopo aver acquistato una tavoletta di cioccolato – e infilare dentro ciò che non entrava nel trolley. Nessuno la conterà come bagaglio extra, perché tecnicamente non lo è.

Questo trucco diventa indispensabile soprattutto al ritorno, quando la valigia è piena di souvenir, regali o vestiti buttati alla rinfusa. E non serve strafare: basta usare lo spazio extra per un paio di scarpe, un beauty case o un maglione.

Chi vuole esagerare, può unire i due metodi ed evitare il bagaglio a mano: cuscino pieno di vestiti al collo, borsa duty free al braccio e nessun euro in più speso. Si parte leggeri e si torna carichi. Letteralmente.