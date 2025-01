Se hai paura dei topi questa visita non fa per te, eppure ci vengono da tutto il mondo

Se hai paura dei topi c’è un luogo la cui visita non fa per te, è un posto dove arrivano turisti da tutto il mondo

La fobia dei topi, nota scientificamente come musofobia, è un timore irrazionale e spesso paralizzante che alcune persone provano nei confronti di questi piccoli roditori. Questa paura può essere scatenata da vari fattori, tra cui esperienze negative passate, influenze culturali o persino rappresentazioni nei media che dipingono i topi in una luce negativa.

Le reazioni a questa fobia possono variare notevolmente: alcune persone possono sperimentare ansia lieve alla vista di un topo, mentre altre possono avere attacchi di panico intensi. E a proposito di topi, c’è un luogo famoso in tutto il mondo visitatissimo dai turisti, non proprio consigliato a chi ha paura dei ratti.

Tempio di Karni Mata, il tempio dei ratti sacri

Il Tempio di Karni Mata, situato nella piccola cittadina di Deshnoke, vicino a Bikaner nel Rajasthan, India, è uno dei luoghi più insoliti e affascinanti per i viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo. Questo tempio non è famoso solo per la sua architettura intricata o per la sua storia antica, ma principalmente per i suoi abitanti unici: migliaia di ratti sacri. Sì, avete letto bene. Il Tempio di Karni Mata è meglio conosciuto come il Tempio dei Topi.

La leggenda narra che Karni Mata, una mistica venerata come incarnazione della dea Durga dai suoi devoti, implorò Yama, il dio della morte nell’induismo, di riportare in vita suo figlio annegato. Yama inizialmente rifiutò ma poi acconsentì a resuscitare il figlio e tutti i suoi discendenti come topi dopo aver visto la determinazione e la devozione di Karni Mata. Da allora questi animali sono considerati sacri e protetti dai fedeli.

Visitare questo tempio offre un’esperienza unica: vedere migliaia di topi (chiamati “kabbas”) che si aggirano liberamente tra le mura del tempio può essere sorprendente quanto inquietante per alcuni. I devoti li nutrono con latte e cibo offerto al tempio; si crede che vedere un topo bianco tra i tanti neri porti fortuna.

L’architettura del Tempio stesso è notevole: costruito nel XV secolo da Maharaja Ganga Singh in stile Mughal tradizionale indiano, presenta magnifiche porte d’argento scolpite e pannelli murali dettagliati che raccontano le gesta della divinità.

Per molti visitatori il Tempio di Karni Mata rappresenta una testimonianza vivente dell’incredibile diversità culturale dell’India e della profonda spiritualità che permea ogni aspetto della vita quotidiana nel paese. La capacità degli abitanti locali di venerare ciò che molti considererebbero infestanti dimostra una visione del mondo dove ogni forma di vita ha il suo posto sacro nell’universo.