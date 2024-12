Capodanno nel mondo, chi festeggia per primo e chi per ultimo? partito il countdown

Tra poche ore scatterà il 2025, ecco chi darà il benvenuto al nuovo anno per primo e per ultimo in tutto il mondo.

Il Capodanno, festeggiato in tutto il mondo con entusiasmo e speranza, segna l’inizio di un nuovo anno solare. Questa celebrazione varia notevolmente da cultura a cultura, ma l’elemento comune è il desiderio di lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato e accogliere con ottimismo il futuro. In molti paesi, la mezzanotte del 31 dicembre è salutata con fuochi d’artificio che illuminano il cielo notturno, simbolo di gioia e rinascita.

Tradizioni culinarie specifiche accompagnano la festa: per esempio, in Italia si mangiano lenticchie per augurarsi prosperità, mentre in Spagna si consumano dodici chicchi d’uva al ritmo dei dodici rintocchi di mezzanotte per assicurarsi fortuna per ogni mese dell’anno nuovo. Oltre al cibo e ai fuochi d’artificio, molte culture includono nella celebrazione del Capodanno canti e danze tradizionali, momenti di riflessione personale o collettiva e la formulazione di propositi per l’anno che verrà. Nonostante le diverse usanze locali, questo momento rimane un punto di incontro universale: una pausa nel tempo dove l’umanità intera si unisce nel desiderio comune di pace, salute ed felicità per sé stessi e per gli altri.

Capodanno nel mondo, chi festeggia prima e chi dopo

Il Capodanno, con i suoi festeggiamenti e le sue tradizioni, è un evento globale che viene accolto con entusiasmo in ogni angolo del pianeta. Tuttavia, a causa delle differenze nei fusi orari, il momento esatto in cui il nuovo anno viene accolto varia notevolmente da una regione all’altra. La sequenza dei festeggiamenti segue l’ordine dei fusi orari, partendo dalle nazioni dell’Oceano Pacifico per terminare nelle aree remote dell’oceano stesso.

Il primo posto al mondo a dare il benvenuto al nuovo anno è l’isola di Kiribati, in particolare la Linea delle isole della Repubblica di Kiribati (precedentemente nota come isole della Linea), che si trova nel fuso orario UTC+14 (ore 11 italiane). Queste piccole isole godono del privilegio di essere le prime a festeggiare l’inizio di un nuovo ciclo solare.

Subito dopo Kiribati, altri paesi e territori dell’Oceania seguono nella celebrazione. La Nuova Zelanda, con la sua città principale Auckland situata nel fuso orario UTC+13 (UTC+12 ma con l’applicazione dell’ora legale), è tra i primi paesi a salutare il nuovo anno con spettacolari fuochi d’artificio dalla Sky Tower.

Proseguendo verso ovest attraverso i vari fusi orari, l’Australia entra in scena con Sydney e il suo famoso spettacolo pirotecnico sul porto. L’Australia opera su più fusi orari; pertanto, mentre alcune parti del paese stanno già festeggiando, altre sono ancora in attesa. Attraversando ulteriormente verso ovest si incontrano le nazioni asiatiche come Giappone e Corea del Sud che accolgono calorosamente il nuovo anno con proprie tradizioni uniche. Seguono poi i paesi europei fino ad arrivare alle Americhe.

Infine, uno degli ultimi posti al mondo a salutare l’anno vecchio è Baker Island e Howland Island negli Stati Uniti d’America (territori non abitati), situati nell’Oceano Pacifico centrale nel fuso orario UTC-12. Queste isole rappresentano simbolicamente la conclusione dei festeggiamenti globali del Capodanno.

Questo viaggio attraverso i fusi orari illustra non solo come il nostro pianeta celebra collettivamente un evento così significativo ma anche la meravigliosa diversità delle culture umane che si manifesta nelle varie tradizioni di Capodanno. Ogni comunità accoglie questo momento speciale secondo usanze proprie che riflettono sia la gioia universale per l’inizio di un nuovo capitolo sia le peculiarità culturali locali.