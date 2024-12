Capodanno da vip: le feste più cool delle celebrities per salutare il vecchio anno

Capodanno è una delle feste più glamour dell’anno, soprattutto per i vip e milionari che organizzano feste e viaggi da sogno

Capodanno si posiziona indiscutibilmente come una delle celebrazioni più scintillanti e attese dell’anno, un momento in cui il glamour e l’eleganza trovano la loro massima espressione. Non sorprende che molti VIP scelgano di salutare l’arrivo del nuovo anno investendo cifre considerevoli in esperienze che promettono di essere indimenticabili. Questa tendenza vede le celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport e della moda convergere verso destinazioni esotiche o metropoli rinomate per il loro intrattenimento notturno, alla ricerca di feste esclusive dove lusso e opulenza sono le parole d’ordine.

Le location scelte spaziano da ville private su isole paradisiache a club esclusivi nelle capitali della vita notturna mondiale come New York, Londra o Dubai. Questi luoghi diventano teatro di festeggiamenti sfarzosi, dove ogni dettaglio è curato alla perfezione per offrire un’esperienza sensoriale completa. Il design degli ambienti, spesso affidato a decoratori famosi, mira a creare atmosfere magiche che si sposano con tematiche innovative e sorprendenti.

I viaggi intrapresi dai VIP per raggiungere queste destinazioni sono altrettanto parte dell’esperienza glamour del Capodanno. Jet privati, yacht di lusso e suite in hotel a cinque stelle rappresentano solo alcune delle opzioni preferite per muoversi con stile ed eleganza. L’esclusività dei trasporti è parallela alla qualità dei servizi offerti durante il soggiorno: spa rinomate, trattamenti benessere personalizzati e shopping nei quartieri più chic contribuiscono a rendere il tutto ancora più straordinario.

Quando si parla di bere e mangiare durante queste occasioni, i VIP non si accontentano certo della mediocrità. Chef stellati vengono spesso ingaggiati per preparare menù degustazione che siano un vero viaggio gastronomico attraverso sapori raffinati ed ingredienti di prima scelta. La selezione delle bevande segue lo stesso principio di eccellenza: champagne millésimé, vini pregiati e cocktail creativi preparati da mixologist rinomati sono indispensabili per brindare all’inizio dell’anno nuovo.

Capodanno da vip, i più cool delle celebrities

Quando si parla di festeggiamenti di Capodanno, i vip non badano a spese per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con il massimo dello sfarzo e dell’eleganza. Tra le destinazioni più ambite, figurano mete esotiche come le Maldive o le isole private dei Caraibi, dove il costo per una notte può facilmente superare i 100.000 dollari, includendo affitto dell’isola privata, staff dedicato e fuochi d’artificio personalizzati. Un esempio eclatante è stato il Capodanno organizzato da Beyoncé e Jay-Z in un’esclusiva località delle Maldive, dove la coppia ha speso oltre 1 milione di dollari per un party privato che includeva performance live di artisti famosi appositamente invitati per l’occasione.

Altri vip preferiscono festeggiare nelle grandi città europee come Londra o Parigi, prenotando interi piani dei più lussuosi hotel. Ad esempio, Kim Kardashian ha optato per una suite presidenziale a Parigi con vista sulla Torre Eiffel, spendendo circa 30.000 dollari a notte; il pacchetto includeva una cena gourmet preparata da chef stellati Michelin direttamente nella suite.

Non mancano poi coloro che scelgono di affittare castelli storici in Scozia o ville rinascimentali in Toscana, creando un mix perfetto tra storia e modernità. George Clooney ha celebrato un memorabile Capodanno in villa sul Lago di Como con un budget stimato intorno ai 500.000 dollari che comprendeva noleggio della proprietà, catering d’eccezione con piatti tipici italiani preparati da chef rinomati e uno spettacolo pirotecnico sul lago.

Parlando dei vip di casa nostra, la Divina Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto le Maldive per festeggiare il loro primo Capodanno da sposini, godendosi il sole, il mare e la privacy di un resort di lusso. Prima del fidanzamento con Tony Effe, l’influencer Giulia De Lellis ha scelto Saint Barth, un’isola caraibica famosa per le sue spiagge da sogno e la vita mondana, per festeggiare il Capodanno in compagnia delle sue amiche.

Chiara Ferragni negli anni ha sempre passato le feste natalizie con amici e famiglia in location da sogno come Courmayeur, location scelta anche quest’anno per salutare un 2024 decisamente difficile.

Capodanno in famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco per Elisabetta Gregoraci: la showgirl ha optato come ogni anno per il Kenya, nel resort di lusso di Flavio Briatore Billionaire Resort a Malindi, dove la famiglia passa le festività insieme a parenti ed amici.

Questi festeggiamenti mostrano come i vip siano disposti a investire cifre astronomiche per rendere la notte di Capodanno indimenticabile non solo per loro ma anche per i loro ospiti fortunati. Oltre al puro divertimento e alla ricerca del lusso estremo, questi eventi sono anche occasione per dimostrazioni di generosità: molti tra questi personaggi famosi approfittano infatti dell’evento per raccogliere fondi a favore di cause benefiche o organizzazioni non profit che sostengono durante tutto l’anno.