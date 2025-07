3 libri da leggere in vacanza e che hanno meno di 100 pagine ciascuno: brevi ma intensi – viagginews.com

Cosa leggere in vacanza, quando sei a bordo piscina o in riva al mare oppure sotto al tuo ombrellone? Semplice: prediligi dei libri brevi ma intensi. Sto per consigliarti tre letture da meno di 100 pagine ma incredibilmente belle.

Spesso si associa il relax della vacanza a lunghi romanzi, ma un libro breve e ben scritto può avere un impatto ancora più potente. Le storie concentrate, senza fronzoli, costringono l’autore a dare il massimo in poco spazio e il lettore a cogliere ogni sfumatura. Inoltre, leggere un libro in un’unica sessione crea un senso di immersione totale, quasi cinematografico.

È quello che mi capita spesso di fare quando leggo in vacanza, soprattutto sotto all’ombrellone. Mi sento molto più invogliata a finire la mia lettura prima di fare un bel tuffo a mare.

3 libri brevi ma intensi da leggere in vacanza

“Seta” di Alessandro Baricco è un romanzo breve, elegante e quasi musicale. La storia è ambientata nell’Ottocento e segue Hervé Joncour, un mercante francese di bachi da seta che viaggia fino in Giappone. Ma non è un romanzo d’avventura.

È un racconto sensuale, fatto di silenzi, sguardi, distanze e desideri non detti. Lo stile è minimale, le frasi sono brevi e ogni parola sembra scelta con cura. È uno di quei libri che scorrono veloci ma che ti fanno tornare indietro a rileggerne dei pezzi. E anche se non succede “molto”, riesce a coinvolgerti completamente.

L’altro racconto è un classico intramontabile, che molti hanno letto da bambini ma che da adulti assume tutto un altro significato. “Il piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupéry è una favola per grandi e piccoli, piena di poesia, domande esistenziali e tenerezza. Racconta di un bambino venuto da un altro pianeta, che osserva il nostro mondo con occhi nuovi.

È un libro che parla di amore, solitudine, amicizia, responsabilità e sogni. Si legge in poco tempo, ma alcune frasi ti restano dentro per sempre.

Un altro consiglio? Volo di notte, un altro libro dello stesso autore e anch’esso molto breve. Saint-Exupèry ha dalla sua uno stile molto scorrevole e i suoi libri si riescono a leggere facilmente anche in una sola sessione e sì, anche sotto all’ombrellone, e risultano molto godibili.

Il tema, in questo caso, è l’esperienza da aviatore dello stesso autore, che riesce ad immergere il lettore in un mondo incredibile e tutto quanto da scoprire, nonché relativamente poco trattato dalla letteratura rivolta alla massa.

Attenzione: il numero delle pagine dipende anche dall’edizione di riferimento. Quindi, non stupirti se risulta ammontare a un po’ più di cento in alcune di queste: è normale!