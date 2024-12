Pasta italiana nella Big Apple, gli indirizzi consigliati da Il Mio Viaggio a New York

Il format Pasta Bar è sbarcato a New York, ed è una curiosa novità in ambito culinario per chi viaggia nella Big Apple.

Viaggiatori italiani, c’è una novità che non potete assolutamente perdervi durante il vostro prossimo viaggio nella Grande Mela: i Pasta Bar. Questo nuovo format, ancora raro nel nostro Paese dove la pasta è un piatto quotidiano preparato nelle nostre case, sta conquistando gli americani e tutti gli amanti della cucina italiana a New York.

La città che non dorme mai ha sempre avuto un debole per la pasta, considerata il piatto italiano per eccellenza. Ma ora, con l’apertura di numerosi Pasta Bar, l’esperienza culinaria si fa ancora più intrigante e variegata. Questi locali offrono un’ampia selezione di primi piatti italiani, ma non mancano antipasti, sfizi e dolci per accompagnare il tutto.

La vera protagonista nei Pasta Bar è ovviamente la pasta: fresca, in moltissime varianti e preparazioni che includono anche risotti e gnocchi, solitamente più difficili da trovare a New York. L’offerta spazia dai locali stellati con menù degustazione di alta gamma ai corsi di pasta making tenuti da vere nonne italiane per un’esperienza autentica e memorabile. Il team de Il Mio Viaggio a New York ha selezionato i migliori pasta bar di New York, ecco quali sono.

Pasta Bar a New York, la guida de Il Mio Viaggio a New York

Tra i migliori indirizzi da segnare c’è senza dubbio Rezdora, un ristorante stellato che propone un esclusivo menù degustazione da 5 portate al costo di 90 dollari. Un prezzo elevato ma giustificato dalla qualità eccezionale dei piatti e dall’atmosfera raffinata del locale: perfetto per celebrare occasioni speciali.

Per chi cerca invece qualcosa di più informale o magari da gustare in giro per la città in modalità take away, Pasta de Pasta rappresenta una scelta ideale. Qui potrete comporre la vostra scodella personalizzata scegliendo tra vari formati di pasta e condimenti; imperdibile è l’Alfredo – una vera delizia!

Se siete alla ricerca di un compromesso tra l’eleganza dei ristoranti stellati e la praticità del take away, Forma a Brooklyn fa al caso vostro. In questo pastificio-ristorante avrete l’imbarazzo della scelta tra numerosissimi tipi di pasta fresca da abbinare ai sughi tradizionali o più innovativi secondo i vostri gusti.

Infine, per coloro che desiderano mettere letteralmente le mani in pasta sotto la guida esperta delle nostre nonne italiane, Mille Nonne all’Essex Market offre workshop imperdibili dove imparare a fare spaghetti alla chitarra o gnocchi alla sorrentina come veri chef italiani.

I Pasta Bar rappresentano quindi una tappa obbligata per tutti gli italiani a New York che vogliono sentirsi un po’ a casa senza rinunciare all’esplorazione culinaria della città. Oltre ad essere luoghi dove gustare ottima cucina italiana autentica fuori dai confini nazionali sono anche spazi dove scoprire nuove interpretazioni della nostra amata pasta attraverso gli occhi (e le maniere) degli americani.