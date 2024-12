Corso gratuito competenze digitali in ambito alberghiero, scadenze e come partecipare

Corso gratuito per acquisire competenze digitali in ambito alberghiero, tutte le informazioni, scadenze e come partecipare

In un mondo sempre più interconnesso e digitale, l’importanza di acquisire competenze specifiche nel settore dell’ospitalità non è mai stata così cruciale. È con questo spirito che nasce l’iniziativa del corso gratuito “Competenze digitali in ambito alberghiero (ristorazione e hotel)”, una proposta formativa innovativa rivolta a persone disoccupate e inoccupate, con l’intento di facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso il potenziamento delle competenze digitali. Il sito ticonsiglio.com lo ha pubblicato in questi giorni.

Il corso è frutto del progetto SMILE (Smart Innovative Learning for Employment), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Questa iniziativa si pone come obiettivo principale quello di aumentare il tasso di occupazione in Italia, offrendo formazione mirata a chi è alla ricerca attiva di un impiego.

Struttura e contenuti del corso

L’ente formativo Ifoa si fa carico dell’organizzazione del corso, che prevede un approccio completo all’apprendimento delle competenze digitali necessarie per operare efficacemente nell’ambito alberghiero. Il programma didattico si articola su tre moduli principali: Competenze digitali di base, Competenze trasversali e Competenze digitali specifiche per la ristorazione e il turismo. Questa strutturazione permette ai partecipanti non solo di familiarizzare con gli strumenti tecnologici fondamentali ma anche di sviluppare quelle abilità trasversali indispensabili nel settore dell’ospitalità.

Durante le lezioni, i discenti avranno l’opportunità di imparare a gestire sistemi informatici dedicati alla proprietà, piattaforme online per le prenotazioni, software per la gestione dei menù digitalizzati e molto altro ancora. Inoltre, verranno fornite nozioni avanzate sulle strategie comunicative online, sulla gestione ottimizzata delle informazioni e sull’organizzazione interna degli esercizi ricettivi. Il corso si rivolge a candidati disoccupati o inoccupati residenti nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Lombardia e Toscana. La fascia d’età considerata va dai 34 ai 50 anni.

La modalità completamente online del corso permette una flessibilità notevole nella fruizione dei contenuti formativi. A partire dal 10 febbraio 2025 fino al 24 aprile dello stesso anno i partecipanti saranno coinvolti in un totale di 120 ore formative distribuite su diversi incontri virtuali che culmineranno con due ore dedicate all’accompagnamento verso il mondo del lavoro. Al termine del percorso didattico verrà rilasciato un attestato IFOA che certificherà le competenze acquisite durante il corso.

Per iscriversi è necessario accedere alla pagina web dedicata sul sito dell’Ifoa entro il 12 gennaio 2025 compilando l’apposito modulo online. Questa opportunità rappresenta senza dubbio una risorsa preziosa per tutti coloro che sono alla ricerca attiva di un impiego nel settore alberghiero o della ristorazione e desiderano arricchire il proprio bagaglio professionale con competenze aggiornate ed efficaci nell’era digitale.