10 cose da sapere prima di scegliere la location per il matrimonio

Quando si organizza un matrimonio, trovare la giusta location è fondamentale. Ecco 10 fattori chiave da considerare prima della scelta.

Sebbene ogni decisione relativa al matrimonio abbia un ruolo nella realizzazione del tuo grande giorno, ci sono alcune scelte che hanno un impatto maggiore di altre. Lo spazio della tua festa ha la capacità di dare il tono al tuo matrimonio, motivo per cui scegliere la giusta location è chiaramente d’obbligo.

Inizia presto (cerca di iniziare la ricerca almeno un anno dopo!) per selezionare una location adatta al tuo stile di matrimonio, che sia classico, bohémien o rustico. Durante la ricerca, presta attenzione ai tipi di pacchetto della sede (questo venditore fornirà spazio, cibo e bevande?) e alla sua capacità complessiva (stai sprecando soldi per spazio che non ti serve?). Questi criteri alla fine creeranno o distruggeranno qualsiasi potenziale sede.

10 cose da considerare quando scegli la location

Ecco 10 fattori chiave da considerare, corredati da immagini per visualizzare meglio le diverse opzioni:

1. Numero di invitati e tipo di cerimonia:

Numero: Il numero degli invitati determinerà la dimensione della location necessaria.

Tipo: Una cerimonia religiosa richiederà una chiesa o un luogo di culto, mentre una cerimonia civile potrebbe essere celebrata in una location più versatile.

2. Budget:

Spese: La location spesso rappresenta una delle voci di spesa più significative.

Pacchetti: Molte location offrono pacchetti all-inclusive che possono includere cibo, bevande e allestimenti.

3. Stagione:

Clima: Il clima influirà sulla scelta degli spazi esterni e interni.

Decorazioni: Le decorazioni e i colori possono essere adattati alla stagione.

4. Stile del matrimonio:

Tema: La location dovrebbe riflettere il tema e lo stile che avete scelto.

Atmosfera: Volete un’atmosfera romantica, rustica, moderna o classica?

5. Posizione:

Accessibilità: La location dovrebbe essere facilmente raggiungibile dagli ospiti.

Alloggio: Considerate la disponibilità di alloggi per gli ospiti che vengono da lontano.

6. Spazi disponibili:

Cerimonia: Avrete bisogno di uno spazio per la cerimonia.

Ricevimento: Lo spazio per il ricevimento dovrebbe essere sufficientemente grande per ospitare tutti gli invitati e il banchetto.

Altri spazi: Potrebbero esservi utili spazi aggiuntivi per il cocktail, la danza e il relax.

7. Servizi offerti:

Catering: Molte location offrono servizi di catering.

Allestimenti: Verificate quali allestimenti sono inclusi nel prezzo.

Personale: Assicuratevi che ci sia personale sufficiente per gestire l’evento.

8. Pianificazione:

Flessibilità: La location dovrebbe essere disponibile nelle date che desiderate.

Permessi: Informatevi sui permessi necessari per celebrare il matrimonio nella location scelta.

9. Opzioni di cibo e bevande:

Menù: Il menù dovrebbe soddisfare i gusti dei vostri ospiti.

Bevande: Assicuratevi che ci siano opzioni alcoliche e analcoliche.

10. Piano B:

Condizioni meteo: Se avete scelto una location con spazi esterni, preparate un piano B in caso di maltempo.

Consigli aggiuntivi:

Visitate di persona: Non basatevi solo sulle foto, visitate di persona la location.

Leggete le recensioni: Le recensioni online possono darvi un’idea più chiara della qualità dei servizi offerti.

Chiedete un preventivo dettagliato: Assicuratevi di ricevere un preventivo dettagliato che includa tutti i costi.