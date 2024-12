La roccia del drago de Il Trono di Spade esiste ed è vicina all’Italia: ecco come visitarla

La roccia del drago de Il Trono di Spade esiste e non è lontana dall’Italia: ecco come visitarla e le curiosità intorno a questo luogo magico.

Questo posto incarna perfettamente lo spirito selvaggio e mistico della natura del luogo; visitarlo significa immergersi in una storia millenaria fatta di fede, leggende e bellezze naturali senza tempo. Un viaggio in questo luogo non solo arricchisce lo spirito ma lascia senza fiato anche gli appassionati della serie Il Trono di Spade, che riconosceranno la location iconica.

San Juan de Gaztelugatxe, situato sulla costa dei Paesi Baschi in Spagna, è un luogo che sembra uscito direttamente da una favola. Questo piccolo isolotto è collegato alla terraferma da un ponte artificiale, che si snoda attraverso 241 gradini scolpiti nella roccia. Al suo apice si trova una piccola chiesa dedicata a San Giovanni Battista, risalente al X secolo. La leggenda narra che chiunque raggiunga la chiesa e suoni la campana per tre volte vedrà esaudito un desiderio.

La magia di San Juan de Gaztelugatxe non risiede solo nella sua storia o nelle sue leggende, ma anche nel paesaggio mozzafiato che lo circonda. Le onde dell’Atlantico si infrangono contro le scogliere con forza poetica, mentre il vento porta con sé il profumo salmastro del mare. Non sorprende quindi che questo luogo sia stato scelto come uno dei set per la celebre serie televisiva “Game of Thrones”, dove ha rappresentato Rocca Dragonstone.

Visitare San Juan de Gaztelugatxe richiede un po’ di pianificazione. È consigliabile indossare scarpe comode per affrontare i numerosi gradini e portare con sé dell’acqua, soprattutto nei mesi estivi quando le temperature possono essere piuttosto elevate. Il sito è accessibile tutto l’anno e non vi è alcun costo di ingresso per accedere all’isola o alla chiesa; tuttavia, durante l’estate può essere molto affollato.

Per raggiungere questo angolo nascosto del Paese Basco è possibile partire dalla città di Bilbao, distante circa 35 km. Da qui si può prendere un autobus o guidare fino al parcheggio più vicino all’inizio del sentiero verso l’isola. L’avventura inizia proprio qui: il cammino verso la cima offre viste panoramiche sul mare e sulla costa circostante che sono semplicemente indimenticabili.

San Juan de Gaztelugatxe, la roccia del drago

La popolarità acquisita grazie alla serie ha trasformato San Juan de Gaztelugatxe in una meta turistica ambita da fan provenienti da ogni angolo del globo. Visitatori affascinati non solo dalla connessione con il mondo creato da George R.R. Martin ma anche dalla bellezza naturale e storica dell’isola stessa. L’eremo, risalente al X secolo e dedicato a San Giovanni Battista, aggiunge un ulteriore strato di significato al luogo: si narra che suonare tre volte la campana posta all’ingresso possa portare fortuna o far avverare un desiderio.

La comparsa di San Juan de Gaztelugatxe in questa famosa serie ha fatto salire alle stelle la sua popolarità al punto da dover limitare l’accesso dei visitatori a 1.462 al giorno e stabilire un ingresso per accedere all’area in cui si trova il monumento. Le visite si svolgono normalmente tutto l’anno, ad eccezione del 24 giugno, 31 luglio, 29 agosto, 31 agosto e 30 dicembre, riservati alle celebrazioni socio-culturali locali. Tra queste date, ce ne sono due davvero speciali, il 24 giugno e il 30 dicembre, poiché negli ultimi anni sono l’unico momento in cui le luci del ponte di pietra di San Juan de Gaztelugatxe si accendono al tramonto, creando un’atmosfera magica cartolina.