Altro che a Natale: Pasqua in Lapponia, aumentano i voli a prezzi vantaggiosi

In Lapponia a Pasqua: la compagnia aerea Finnair rafforza i collegamenti con la Lapponia. Perché conviene prenotare

L’iniziativa dimostra come Finnair stia giocando un ruolo fondamentale nell’accrescere la visibilità internazionale della Lapponia come destinazione turistica tutto l’anno. Con queste mosse strategiche mirate non solo alla soddisfazione dei viaggiatori ma anche allo sviluppo sostenibile del territorio lapponico attraverso il turismo responsabile ed ecocompatibile.

In un’epoca in cui il turismo sta vivendo una trasformazione, con una crescente ricerca di esperienze autentiche e a contatto con la natura, Finnair si posiziona come un attore chiave nel promuovere le meraviglie della Lapponia finlandese. La compagnia aerea finlandese ha annunciato un significativo aumento dei collegamenti verso le destinazioni più ambite della regione in occasione delle vacanze di Pasqua ad aprile e durante l’alta stagione del foliage autunnale, da agosto a ottobre.

Lapponia tutto l’anno

La decisione di Finnair di incrementare i voli per Kuusamo e Rovaniemi durante il periodo pasquale risponde alla crescente domanda dei viaggiatori che desiderano esplorare la Lapponia nella sua fase finale della stagione sciistica. Questo periodo dell’anno offre paesaggi mozzafiato e condizioni ideali per gli appassionati degli sport invernali, che possono godere delle piste fino agli ultimi giorni della stagione.

Parallelamente, l’introduzione di voli aggiuntivi per Kuusamo, Kittilä e Ivalo nelle settimane in cui il foliage autunnale raggiunge il suo apice testimonia l’impegno di Finnair nel valorizzare tutte le sfaccettature della natura lappona. Il foliage autunnale è un fenomeno che attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di ammirare i paesaggi forestali che si tingono di rosso, arancio e giallo creando scenari da cartolina.

Oltre all’aumento delle frequenze legate alle stagioni turistiche principali, Finnair ha anche messo a punto una strategia mirata per supportare gli eventi estivi in rapida ascesa nella regione. Tra questi troviamo l’evento di trail running NUTS Karhunkierros a Ruka a maggio; il festival del Solstizio sempre a Ruka a giugno; i Campionati mondiali di Orienteering previsti a Kuopio nel mese di luglio; e infine Kuninkuusravit, l’evento più importante dedicato al trotto finlandese che si svolgerà ad Oulu ad agosto.

Queste mosse strategiche non solo rispondono alla crescente domanda turistica ma rappresentano anche un sostegno concreto all’economia locale lappone. Attraverso questi collegamenti aggiuntivi, Finnair facilita l’accesso ai numerosi eventi culturali e sportivi che animano la Finlandia settentrionale durante tutto l’anno.

Perttu Jolma, Vice President Network Management presso Finnair ha commentato: “La natura unica della Lapponia cambia aspetto con le stagioni offrendo avventure senza pari ai nostri viaggiatori. L’aumento della domanda sia prima sia dopo la stagione invernale ci spinge ad assicurare collegamenti agevoli durante i periodi più richiesti ed eventi popolari.”

Le nuove frequenze operative: