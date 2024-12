Una visita i suggestivi presepi sull’acqua della piccola Venezia italiana, dove e quanto vederli

I presepi sull’acqua della Piccola Venezia dell’Emilia-Romagna, una tradizione radicata nella storia ed un evento suggestivo

Durante il periodo natalizio, Comacchio si trasforma in un incantevole scenario, guadagnandosi l’appellativo di “piccola Venezia dell’Emilia-Romagna”. L’acqua diventa la tela su cui prendono vita i presepi più suggestivi, offrendo fino al 6 gennaio un’opportunità unica per residenti e visitatori di immergersi in un’atmosfera magica. Le chiese, le arcate dei ponti e i canali del centro storico si animano di rappresentazioni della Natività, creando un percorso di scoperta e meraviglia.

La tradizione dei presepi sull’acqua a Comacchio è un elemento distintivo della cultura locale. Quest’anno, il percorso si snoda attraverso luoghi emblematici come il Trepponti e il Ponte di Borgo, arricchendo il centro storico con rappresentazioni uniche della Natività. Tra gli allestimenti spicca quello realizzato con legno di ulivo da Betlemme, posizionato sotto il Ponte degli Sbirri, simbolo dell’impegno della comunità nel mantenere viva questa pratica natalizia.

Arte e spiritualità nei ponti e nelle chiese

Il progetto dei presepi sull’acqua non si limita alla sola esposizione delle scene della natività ma abbraccia anche installazioni luminose e scenografiche che riflettono l’identità marittima di Comacchio. L’uso di attrezzature tipiche della pesca nelle Valli di Comacchio, come bolaghe luminose e barche adornate, crea un connubio perfetto tra la celebrazione del Natale e la cultura locale.

Ogni ponte di Comacchio diventa una galleria d’arte a cielo aperto, offrendo diverse interpretazioni del presepe e invitando alla riflessione sul significato del Natale. Anche le chiese giocano un ruolo centrale, con presepi storici e diorami che fondono tradizione e inventiva locale, creando momenti di autentica spiritualità.

L’iniziativa, coordinata dall’ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ferrara, è parte integrante delle celebrazioni natalizie di Comacchio. L’obiettivo è valorizzare lo spirito religioso del Natale e le peculiarità culturali e paesaggistiche della città, promuovendo la scoperta delle sue bellezze attraverso un itinerario che stimola curiosità ed emozione.

I Presepi della tradizione

SAGRATO DELLA CONCATTEDRALE – Piazza XX Settembre

Presepe in legno di Giglio Zarattini e Riccardo Buonafede, con ambientazione valliva

CONCATTEDRALE di Comacchio, Presepe storico settecentesco

Presepi diorami presso la Cappella dei Sacchi.

Riflessioni in occasione dell’ottavo centenario del Presepe di Greccio.

CHIESA dei CADUTI – Via Cavour

CHIESA del S. ROSARIO – Via Sambertolo

Presepi scenografici in tutte le chiese del territorio.

Presepe in memoria dei Caduti sul Lavoro – Piazza Folegatti, esterno Chiesa del Rosario presepe realizzato con attrezzi da lavoro

I presepi sull’acqua rappresentano un evento culturale di grande attrattiva, capace di attirare turisti da tutta Italia e dall’estero. Questa manifestazione non solo arricchisce culturalmente e spiritualmente la comunità ma contribuisce anche significativamente all’economia locale durante le festività natalizie, dimostrando come la tradizione possa essere reinterpretata in chiave moderna senza perdere il suo significato originario.