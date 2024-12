Non fare come Emily! impara a parlare il francese subito, le box regalo per un Natale trés chic

Un regalo che parla tutto francese! Delle idee perfette ed originali per sentirti un vero parigino e conoscere meglio la lingua

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la ricerca del regalo perfetto diventa un’impresa sempre più ardua. Tra le innumerevoli opzioni, quest’anno spicca una proposta originale e ricca di cultura: la Box di Natale dell’Institut Français Centre Saint-Louis di Roma. Un dono che non si limita a un semplice oggetto, ma si trasforma in un’esperienza immersiva nella lingua e nella cultura francese.

L’Istitut Français Centre Saint-Louis ha ideato cinque diverse box tematiche, ognuna progettata per offrire un’esperienza unica ed esclusiva. Queste box rappresentano una soluzione regalo innovativa per chi desidera avvicinarsi al mondo francofono o approfondire le proprie conoscenze linguistiche e culturali.

Le box regalo per imparare e migliorare il Francese

La prima tra queste è la Box #Cinema, che include sei ingressi validi per un anno intero dedicati alla scoperta del cinema francese e francofono. Una vera manna dal cielo per gli appassionati della settima arte che desiderano immergersi nelle atmosfere suggestive dei film d’oltralpe, spaziando dai classici intramontabili alle ultime novità cinematografiche.

Per gli amanti della lettura e non solo, la Box #Mediateca offre un abbonamento annuale alla mediateca dell’Istituto. Qui è possibile esplorare una vasta gamma di libri, film e documentari che raccontano la Francia sotto molteplici sfaccettature culturali. Un viaggio attraverso le pagine e gli schermi alla scoperta di storie affascinanti.

Chi invece sente il bisogno di rafforzare le proprie competenze linguistiche troverà nella Box #Grammatica il regalo ideale. Questo pacchetto include infatti un corso online mirato al perfezionamento della grammatica francese, strutturato per guidare l’apprendente attraverso le complessità della lingua con facilità ed efficacia.

Pensando anche ai più piccoli, l’Istituto ha creato la Box #Bambini: questa comprende non solo l’abbonamento annuale alla mediateca ma anche una sessione speciale “Ciné-goûter”, pensata per introdurre i bambini al cinema francese in modo divertente e coinvolgente.

Migliorare il Francese con la Box Corsi

Infine, la Box #Corsi rappresenta il dono perfetto per chiunque voglia imparare o migliorare il proprio livello di francese attraverso corsi strutturati tenuti da docenti qualificati dell’Istituto stesso. Un buono regalo che apre le porte a nuove opportunità di apprendimento linguistico.

Queste box natalizie non sono soltanto dei pacchetti regalo ma vere e proprie esperienze culturali da vivere nel corso dell’anno seguente. L’Istitut Français Centre Saint-Louis offre così l’opportunità di fare un dono originale ed educativo allo stesso tempo; qualcosa che rimarrà impresso ben oltre il periodo festivo.

Per ordinare una delle magiche box natalizie è possibile visitare il sito ifcsl.com oppure recarsi direttamente presso l’Istituto situato in Largo Giuseppe Toniolo 21 a Roma. E se non fai in tempo per Natale, è sempre un’ottima idea da mettere nella calza della Befana.