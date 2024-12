Un giro gratis sul battello natalizio: il regalo del molo sul lago più famoso della Capitale

Un molo dedicato alla sostenibilità e al divertimento: il Natale sul famoso lago della capitale ti porta un regalo speciale per le feste

In un’epoca in cui il progresso sembra spesso andare a discapito dell’ambiente, emerge un’iniziativa che si pone come esempio virtuoso di equilibrio tra sviluppo e natura: La Barcheria. Questo progetto, situato nel cuore dell’Eur, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa sostenibile e divertente al tempo libero urbano, promuovendo un stile di vita eco-sostenibile e l’inclusione sociale.

La Barcheria non si limita a essere un semplice punto di noleggio barche. È una visione ambiziosa che trasforma il Molo dell’Eur in un centro di attività ricreative che rispettano l’ambiente e valorizzano il territorio. Ogni aspetto, dalle imbarcazioni eco-green ai materiali per la riqualificazione, è stato attentamente selezionato per minimizzare l’impatto ambientale e promuovere la biodiversità locale. La Barcheria si trova al Laghetto dell’Eur, Passeggiata del Giappone (Viale Oceania).

Dal bar ai tour del laghetto, il Natale a La Barcheria

L’offerta di La Barcheria spazia dal noleggio di barche a remi, gondole veneziane, gommoni, a sup e pedalò, soddisfacendo sia chi cerca l’avventura sia chi desidera un momento di relax. Il molo diventa anche un luogo di socializzazione, grazie al suo bar all’avanguardia dove è possibile gustare aperitivi circondati da un’atmosfera unica.

Uno degli obiettivi principali de La Barcheria è l’inclusione sociale. Il progetto mira a essere accessibile a tutti, promuovendo prezzi accessibili e iniziative che coinvolgono diverse fasce della popolazione, in un contesto di pieno rispetto per l’ambiente e la biodiversità. L’utilizzo esclusivo di mezzi eco-green dimostra l’impegno de La Barcheria nella riduzione dell’impatto ambientale sul delicato ecosistema del lago, sottolineando la volontà di offrire un’esperienza sostenibile e rispettosa della natura.

Durante le festività natalizie, La Barcheria si trasforma in un villaggio natalizio galleggiante, offrendo un’esperienza unica di festa sul lago. L’iniziativa dei due biglietti al prezzo di uno è pensata per incoraggiare momenti di gioia condivisa, nel pieno spirito del rispetto per l’ambiente.

Visitare La Barcheria significa immergersi in un’atmosfera dove il tempo rallenta, permettendo di vivere momenti preziosi e di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente attraverso scelte sostenibili.