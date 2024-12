La pasta preferita dal principe costa meno di 20 euro, ecco dove mangiarla

Il famosissimo principe ha rivelato qual è il suo piatto preferito: tutti possono assaggiarlo, e costa “solo” 18 dollari

“Vogliamo che il cliente scopra le diverse regioni d’Italia attraverso i nostri piatti e continueremo a preparare pizza e pasta da zero nel nuovo ristorante.” Così parla il reale amatissimo dal pubblico italiano, che ha aperto un ristorante con cucina italiana e non solo.

Emanuele Filiberto di Savoia, discendente della storica dinastia che ha regnato sull’Italia fino alla proclamazione della Repubblica nel 1946, è un personaggio che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi e guadagnarsi un posto di rilievo nel panorama mediatico italiano. Nato a Ginevra nel 1972, ha vissuto gran parte della sua vita all’estero a causa delle leggi italiane che impedivano ai maschi della famiglia Savoia di entrare in Italia, divieto revocato solo nel 2002. Da quel momento, Emanuele Filiberto ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico italiano non solo per il suo lignaggio ma anche per le sue molteplici apparizioni televisive.

La sua partecipazione al programma “Ballando con le Stelle” nel 2009 è stata una vera e propria svolta nella sua carriera mediatica. La sua simpatia, unita alle doti da ballerino dimostrate durante il programma, hanno contribuito ad accrescere la sua popolarità presso il pubblico italiano. Questa esperienza lo ha portato a essere sempre più presente sul piccolo schermo, partecipando a vari programmi televisivi e reality show.

Oltre alla televisione, Emanuele Filiberto si è cimentato anche in altre attività: dalla conduzione di eventi speciali alla partecipazione attiva in campagne pubblicitarie; dalla fondazione di una linea di prodotti alimentari ispirati alla tradizione italiana all’impegno sociale attraverso la collaborazione con diverse associazioni benefiche. La sua capacità di spaziare tra diversi ambiti dimostra una versatilità e un’apertura verso nuove esperienze che vanno ben oltre il semplice ruolo ereditario.

Nonostante le sue origini nobiliari possano far pensare ad un personaggio distante dalle realtà quotidiane del popolo italiano, Emanuele Filiberto si è dimostrato capace di avvicinarsi alle persone con genuinità e umiltà. Attraverso i suoi interventi pubblici e le sue attività professionali mostra un lato umano e accessibile che gli ha permesso di conquistare l’affetto dei cittadini italiani. La sua storia personale rappresenta quindi l’evoluzione di un principe verso nuovi orizzonti professionali, tra i quali l’apertura di un ristorante negli USA.

Prince of Venice, il ristorante di Emanuele Filiberto di Savoia

Prince of Venice non è solo un ristorante, ma una vera e propria esperienza culinaria che trasporta i suoi ospiti nel cuore dell’Italia senza mai lasciare gli Stati Uniti. Fondato da Emanuele Filiberto di Savoia, discendente della famiglia reale italiana, questo ristorante si distingue per la sua autenticità e per l’alta qualità dei piatti serviti. Situato nella vibrante città di Los Angeles, Prince of Venice offre un menu che celebra la ricchezza e la diversità della cucina italiana, con un focus particolare sulla pasta fresca fatta a mano.

Il menu del Prince of Venice è un viaggio attraverso i sapori dell’Italia. Gli ospiti possono iniziare il loro pasto con antipasti come l’insalata caprese o il carpaccio di manzo, seguiti da una varietà di primi piatti dove la pasta regna sovrana. Tra le opzioni più amate troviamo tagliatelle al tartufo nero, rigatoni alla carbonara e ravioli ripieni di aragosta, tutti preparati seguendo le ricette tradizionali italiane ma con un tocco moderno che rende ogni piatto unico. Emanuele Filiberto ha svelato ai suoi followers che il suo piatto preferito sono le Casarecce alla Vodka.

Non meno importante è la selezione dei secondi piatti: dal pesce fresco alla griglia alle carni lavorate con maestria, ogni scelta promette di soddisfare anche i palati più esigenti. E per chiudere in bellezza, il dessert non può che essere all’altezza delle aspettative: tiramisù classico, panna cotta alla vaniglia e gelato artigianale sono solo alcune delle delizie disponibili.

Per quanto riguarda i prezzi, Prince of Venice si posiziona in una fascia medio-alta rispetto agli standard americani; tuttavia, considerando l’eccellenza degli ingredienti utilizzati e l’esperienza culinaria offerta, il rapporto qualità-prezzo risulta essere estremamente vantaggioso. Gli antipasti partono da circa 12 dollari mentre i primi piatti variano tra i 18 e i 30 dollari a seconda della complessità e degli ingredienti utilizzati. I secondi piatti hanno prezzi che oscillano tra i 20 e i 40 dollari ed è possibile gustare dolci squisiti a partire da circa 10 dollari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prince of Venice Restaurant (@princeofvenice)

Prince of Venice rappresenta quindi non solo un punto d’incontro per gli amanti della cucina italiana negli USA ma anche una testimonianza vivente dell’eccellenza gastronomica italiana all’estero. Grazie alla passione ed all’impegno del suo fondatore Emanuele Filiberto di Savoia ed allo staff altamente qualificato che lavora al suo interno, questo ristorante continua ad essere una meta imperdibile per chiunque desideri immergersi nei veri sapori d’Italia senza dover attraversare l’oceano.