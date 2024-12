Impara a nuotare come una sirenetta,: ecco dove farlo in un posto magico, si trova in Italia

Imparare a nuotare come una sirenetta o un delfino è il sogno di moltissimi. Ecco dove è possibile farlo in Italia

Immersi in un’avventura unica, il mondo sottomarino si apre ai più giovani grazie a Y-40®, la piscina più profonda del mondo situata a Montegrotto Terme, in Italia. Questo straordinario centro ha ideato un corso di approccio all’apnea e alla monopinna, pensato per bambini dagli 8 anni in su, che desiderano esplorare l’acqua in modo del tutto originale.

Il corso si distingue per la sua capacità di trasformare l’apprendimento in un gioco, insegnando le tecniche di nuoto con monopinna. Questo strumento, infatti, consente ai piccoli nuotatori di muoversi nell’acqua con la grazia dei mammiferi marini. Le prime lezioni si svolgono in acque poco profonde, a 1,30 metri, dove i bambini possono fare pratica in sicurezza, imparando la nuotata orizzontale con l’assistenza di galleggianti.

Corsi speciali al Y-40®

È importante notare che il corso non si configura come un tradizionale corso di nuoto. Si richiede ai partecipanti una buona confidenza con l’acqua e una preesistente capacità di galleggiamento. L’obiettivo è quello di divertirsi imparando a muoversi come veri abitanti del mare.

Un’esperienza formativa guidata da esperti, con un’insegnante specializzata in apnea e mermaiding che segue ogni piccolo gruppo, composto da massimo cinque bambini. Il programma didattico è pensato per adattarsi all’età dei partecipanti, differenziando le attività per i bambini tra gli 8 e i 10 anni e quelli tra gli 11 e i 13 anni, in base alle loro capacità.

Il momento clou del corso si verifica durante l’ultima mezz’ora, quando i bambini nuotano sopra al tunnel e raggiungono la profondità di 2 / 2,5 metri. Questa fase offre ai familiari l’opportunità unica di osservare da vicino le evoluzioni subacquee dei loro bambini, creando un momento emozionante per tutti.

Il programma include anche lezioni sulla conoscenza della monopinna, tecniche di respirazione e rilassamento specifiche per l’ambiente acquatico termale, e pratiche per sentirsi a proprio agio sia in superficie che sott’acqua. Con una durata di circa novanta minuti, il corso offre un’esperienza sicura e stimolante, promettendo non solo divertimento ma anche un arricchimento delle competenze personali legate al mondo sommerso.

Per partecipare, sono necessari pochi requisiti: avere almeno otto anni, un certificato medico sportivo non agonistico con ECG, e soprattutto, molto entusiasmo. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa in nuoto o apnea, rendendo questo corso accessibile a tutti i bambini pronti a tuffarsi in questa nuova avventura marina.