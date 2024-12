Biglietti del concerto di Capodanno di Vienna, ecco perché è difficile trovarli

E’ il grande evento mondiale legato alle feste: ecco perché è così difficile trovare i biglietti del concerto di Capodanno

Le feste natalizie sono avvolte da una magica atmosfera che unisce tradizioni secolari a momenti di pura gioia e condivisione. Tra queste, i concerti natalizi rappresentano una delle espressioni più autentiche dello spirito festivo, offrendo l’opportunità di vivere momenti di profonda emozione attraverso la musica. Tra gli eventi più attesi e celebrati in questo periodo, spicca senza dubbio il Concerto di Capodanno che si tiene a Vienna ogni 1° gennaio. Questa prestigiosa manifestazione musicale ha luogo nella Sala Grande del Musikverein, uno degli auditorium più rinomati al mondo per l’acustica eccezionale. Il concerto è eseguito dall’Orchestra Filarmonica di Vienna, una delle orchestre più antiche e stimate a livello internazionale.

La tradizione del Concerto di Capodanno viennese affonda le sue radici nel 1939 e da allora si è evoluta fino a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica in tutto il mondo. Il repertorio è prevalentemente dedicato alle opere della famiglia Strauss – Johann Strauss padre e figlio, Josef ed Eduard Strauss – i cui valzer, polke e marce incarnano perfettamente lo spirito festoso del nuovo anno. La celebre “Marcia di Radetzky” di Johann Strauss padre chiude tradizionalmente il concerto, accompagnata dagli applausi ritmici del pubblico in sala.

Oltre alla sua indiscutibile qualità artistica, il Concerto di Capodanno viennese svolge anche un importante ruolo culturale e sociale: essendo trasmesso in diretta televisiva in oltre 90 paesi, raggiunge milioni di spettatori in tutto il mondo, diffondendo un messaggio universale di pace e speranza attraverso la lingua universale della musica. Questo evento non solo segna l’inizio dell’anno nuovo ma rinnova anche la promessa che la bellezza dell’arte può unire le persone al di là delle differenze culturali o linguistiche.

Come aggiudicarsi e quanto costano i biglietti del concerto di Capodanno di Vienna

Partecipare al concerto di Capodanno di Vienna, uno degli eventi musicali più prestigiosi e attesi a livello mondiale, richiede una pianificazione accurata e un pizzico di fortuna. Questo evento iconico, che si tiene nella splendida cornice della Sala d’Oro del Musikverein, è famoso per la sua atmosfera magica e le esibizioni dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. I biglietti per questo concerto sono estremamente ricercati e vengono distribuiti attraverso un processo di selezione casuale.

Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, gli interessati devono registrarsi sul sito ufficiale dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. La registrazione è aperta solitamente da gennaio a febbraio per il concerto dell’anno successivo. È importante notare che la registrazione non garantisce l’acquisto dei biglietti ma consente l’inserimento in un sorteggio da cui verranno estratti i fortunati che avranno l’opportunità di acquistarli. Gli utenti potranno inserire le proprie preferenze sui biglietti per i prossimi concerti durante il periodo di richiesta di partecipazione a febbraio. E’ possibile indicare per quali concerti e in quali categorie desideri acquistare i biglietti. È possibile registrarsi una volta per ciascuno dei tre concerti.

Il numero di biglietti per il concerto di Capodanno è limitato a due, mentre il numero di biglietti per l’anteprima e il concerto di Capodanno può essere fino a quattro. I prezzi dei biglietti vanno da 35 € a 1200 € per il Concerto di Capodanno, da 25 € a 860 € per il Concerto di Capodanno, da 20 € a 495 € per l’Anteprima. Il programma è lo stesso per tutti e tre i concerti. L’unico modo per ottenere i biglietti per questi concerti è partecipare all’estrazione online. Non verranno prese in considerazione richieste inviate tramite il sistema postale, via e-mail o con qualsiasi altro mezzo.

Oltre al concerto principale del 1° gennaio, ci sono anche le esibizioni del 30 dicembre e del 31 dicembre, note rispettivamente come “anteprima” e “concerto di Capodanno”. Anche se leggermente meno richieste rispetto all’esibizione principale del primo giorno dell’anno, queste rappresentazioni offrono comunque lo stesso repertorio straordinario e rappresentano un’eccellente alternativa per coloro che non riescono ad assicurarsi i biglietti per il giorno clou.