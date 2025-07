Stai usando il condizionatore senza averlo pulito? Ecco come farlo in pochi minuti e senza costi e cosa rischi se non lo fai – Viagginews.com

Il caldo ti obbliga ad usare il condizionatore ma non sai come pulirlo? Scopri il metodo per farlo in pochi minuti ed evitare conseguenze.

Il caldo torrido delle ultime settimane, ha obbligato milioni di italiani a ricorrere al prezioso condizionatore, alleato essenziale per sopravvivere alle temperature estive. All’interno delle proprie case, difatti, il condizionatore permette di ottenere un conforto dal caldo in modo veloce e mirato.

Con l’arrivo della stagione estiva, tuttavia, è fondamentale controllare lo stato del proprio sistema di climatizzazione. Questa procedura, spesso sottovalutata, si rivela essere necessaria per evitare brutte sorprese nel funzionamento dell’elettrodomestico e per salvaguardare la salute di tutta la famiglia.

Un sistema di climatizzazione sporco, con un filtro saturo, difatti, può comportare la diffusione nell’ambiente di patogeni rischiosi per la salute delle vie respiratorie. In questo scenario, è fondamentale procedere con la pulizia e la sanificazione dei filtri del proprio condizionatore, contribuendo a rendere la propria casa sicura e molto più fresca.

Pulisci il condizionatore in pochi minuti: il metodo fai-da-te

Oltre ad igienizzare le parti esterne dell’elettrodomestico, è fondamentale procedere ad una manutenzione dell’impianto, da effettuare ogni anno prima della messa in funzione. Dopo aver rimosso il coperchio del singolo split, è possibile procedere allo spolvero del filtro utilizzando un panno in microfibra imbevuto con qualche goccia di sgrassatore o di aceto. Dopo il primo passaggio, è possibile procedere con l’utilizzo di un spray germicida direttamente sul filtro e sulle parti interne del condizionatore.

Nel caso in cui il condizionatore presenti dei filtri con carboni attivi, è fondamentale eliminare quelli esausti, sostituendoli con alcuni nuovi. Da non sottovalutare, inoltre, le bocchette del condizionatore sono spesso uno dei punti più sporchi dell’elettrodomestico. Quest’ultimi andranno lavati con acqua calda e dovranno essere esposti all’aria aperta per una corretta asciugatura. Per una pulizia completa dell’impianto di climatizzazione, inoltre, è consigliabile procedere con la manutenzione del motore esterno.

Quest’ultimo, spesso esposto ad intemperie o all’inquinamento esterno, dovrà essere pulito con cura in tutte le sue parti raggiungibili, le quali spesso entrano in contatto con gli split interni. Fondamentale nella fase di pulizia, il bicarbonato può rivelarsi un alleato economico e funzionale per la sanificazione di tutte le componenti del condizionatore, anche per quanto riguarda il mantenimento dei singoli filtri.