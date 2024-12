E’ qui che Harry e Meghan si sono incontrati per la prima volta, il posto più esclusivo di Londra

Andiamo a conoscere meglio la Soho House di Londra, luogo dei primi incontri tra il Principe Harry e l’attrice Meghan Markle.

Il racconto d’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle è una storia moderna che sembra uscita direttamente da una favola. Tutto ha avuto inizio nel luglio del 2016, quando i due si sono incontrati per la prima volta a Londra, grazie all’intercessione di amici comuni che avevano organizzato un appuntamento al buio. Nonostante provenissero da mondi apparentemente lontani – lui, membro della famiglia reale britannica con un passato militare e lei, attrice americana nota per il suo ruolo nella serie televisiva “Suits” – tra loro scattò subito qualcosa di speciale.

La loro relazione si sviluppò rapidamente, tanto che nel novembre del 2017 annunciarono ufficialmente il loro fidanzamento. Il matrimonio celebrato il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio a Windsor è stato un evento globale, seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Da allora, Harry e Meghan hanno intrapreso un percorso non privo di sfide, decidendo infine di fare un passo indietro dai loro ruoli senior nella famiglia reale e trasferirsi in Nord America alla ricerca di una vita più indipendente e lontana dai riflettori mediatici incessanti che hanno caratterizzato la loro esistenza condivisa fino a quel momento. Ma dove si sono incontrati Harry e Meghan per la prima volta? Alla Soho House, come raccontato dai Sussex.

Il posto dove Harry e Meghan si sono incontrati per il primo appuntamento

La Soho House 76 Dean Street a Londra non è solo un edificio storico nel cuore vibrante di Soho, ma anche un luogo carico di fascino e storie intriganti, tra cui quella del primo appuntamento tra il Principe Harry e Meghan Markle. Questo club esclusivo fa parte della catena Soho House, nata nel 1995 con l’intento di offrire uno spazio per professionisti creativi dove poter lavorare, socializzare e rilassarsi. La filosofia alla base è quella di creare un ambiente confortevole che si senta come una casa lontano da casa, con una forte enfasi sulla privacy e sull’esclusività.

Il club offre una vasta gamma di servizi ai suoi membri: dalle camere arredate in modo impeccabile per soggiorni brevi, a spazi per eventi privati, sale da pranzo eleganti, bar accoglienti e persino sale cinema. Gli interni sono progettati con cura per riflettere lo spirito creativo dei suoi membri, combinando elementi d’epoca con design moderno in modo armonioso. La cucina nei vari ristoranti della Soho House propone piatti gourmet preparati con ingredienti freschi e di stagione, soddisfacendo i palati più esigenti.

Per diventare membro della Soho House è necessario passare attraverso un processo di selezione che valuta la professione del candidato e il suo contributo al mondo creativo. I costi dell’iscrizione variano a seconda del tipo di membership scelta: locale (che permette l’accesso a una specifica casa), Every House (per accedere a tutte le sedi nel mondo) o Under 27 (tariffa ridotta per i giovani sotto i 27 anni). Le quote possono variare notevolmente da una sede all’altra ma riflettono l’esclusività e la qualità dei servizi offerti.