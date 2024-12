Meteo Natale e Santo Stefano: le previsioni ad oggi parlano di irruzione polare, parla l’esperto

Le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano secondo Mattia Gussoni de ilmeteo.it: possibile irruzione polare. Le previsioni ad oggi

Le festività natalizie si avvicinano e con esse l’attenzione si sposta inevitabilmente anche sulle previsioni meteorologiche, che quest’anno sembrano riservarci delle sorprese piuttosto inusuali. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai Centri di Calcolo meteorologici, infatti, l’Italia potrebbe trovarsi a fronteggiare una vera e propria irruzione polare proveniente dal Nord Europa proprio durante i giorni di Natale e Santo Stefano.

La tendenza meteo per le prossime festività inizia a delinearsi con maggiore chiarezza: a partire dal 23-24 Dicembre, una massa d’aria fredda di origine polare, guidata da una vasta depressione centrata tra Finlandia e Russia, dovrebbe iniziare il suo movimento verso sud, interessando dapprima l’Europa centrale-orientale per poi dirigersi anche verso la nostra penisola.

Previsioni meteo dell’esperto Mattia Gussoni

Queste masse d’aria più fredde ed instabili sono previste concludere il loro percorso nel bacino del Mediterraneo. Il loro arrivo sarà segnato dalla formazione di un ciclone che potrebbe portare condizioni meteo decisamente movimentate su gran parte dell’Italia durante le giornate di Natale e Santo Stefano. La presenza del ciclone suggerisce un’elevata probabilità di precipitazioni diffuse su molte regioni italiane.

Il calo delle temperature associato a questa situazione sinottica apre anche la possibilità di nevicate fino a quote relativamente basse, specialmente al Nord Italia. Sebbene sia ancora presto per fornire dettagli precisi riguardanti l’intensità delle nevicate o le aree esatte che saranno interessate, è chiaro che il contesto atmosferico sarà favorevole alla caduta della neve fino ai livelli pianeggianti in alcune zone.

Guardando oltre le festività natalizie verso la fine dell’anno, i modelli dei Centri di Calcolo anticipano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Dopo il periodo caratterizzato dall’influenza della massa d’aria polare, è prevista una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire una maggiore stabilità atmosferica soprattutto al Centro-Nord Italia negli ultimi giorni del 2024. Questa transizione porterà probabilmente al ritorno delle tipiche nebbie invernali nelle valli e nelle pianure del Centro-Nord.

Nonostante sia ancora difficile fornire previsioni dettagliate per questo periodo post-natalizio fino a Capodanno, ciò che emerge con discreta certezza dai modelli attuali è un generale abbassamento delle temperature su tutto il territorio nazionale. I valori termici attesi sembrerebbero posizionarsi in linea o leggermente al di sotto della media stagionale per questo periodo dell’anno.

Gli aggiornamenti meteo indicano senza dubbio uno scenario intrigante per le prossime festività natalizie: tra irruzioni polari e possibili nevicate fino in pianura al Nord Italia durante Natale e Santo Stefano; seguiti da un ritorno alla stabilità atmosferica ma con temperature più fredde verso la fine dell’anno. Gli appassionati del tempo atmosferico avranno sicuramente molto da osservare nei prossimi giorni mentre ulteriori dettagli verranno definiti dalle proiezioni dei modelli meteorologici.