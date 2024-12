Come sono i banchetti a Buckingham Palace? quello che succede dietro le quinte di questa grande festa

Avete immaginato di partecipare a un banchetto a Buckingham Palace? anche se resta un sogno, ecco cosa accade nel dietro le quinte

I Banchetti di Stato rappresentano uno degli eventi più prestigiosi e affascinanti ospitati nelle residenze reali del Regno Unito, in particolare a Buckingham Palace. Queste cene formali, che vanno ben oltre il semplice atto del mangiare insieme, sono un vero e proprio spettacolo che unisce diplomazia, tradizione e una meticolosa attenzione ai dettagli. Ma cosa si nasconde dietro la magnificenza di questi eventi?

Una visita di Stato nel Regno Unito è l’occasione per rafforzare legami diplomatici con altre nazioni attraverso la figura dei loro capi di stato, che possono essere monarchi, presidenti o primi ministri. Durante il suo lungo regno, la Regina Elisabetta II ha accolto oltre 150 capi di stato, mentre Re Carlo III ha tenuto il suo primo banchetto in occasione della visita dello stato nel novembre 2022.

Banchetti di Stato della Royal Family, tutte le curiosità

La pianificazione è cruciale per l’organizzazione delle visite statali; essa richiede una stretta collaborazione tra il Ministero degli Esteri e del Commonwealth e la Casa Reale. Il punto culminante della visita è senza dubbio il banchetto serale al quale partecipano circa 170 invitati selezionati tra ambasciatori, ex primi ministri ed eminenti figure pubbliche.

La sala da ballo di Buckingham Palace funge da scenario principale per questi sontuosi banchetti dal 1914. Questa imponente sala fu completata nel 1855 sotto il regno della Regina Vittoria ed è adornata con due troni realizzati per l’incoronazione del re Edoardo VII e della regina Alessandra nel 1902. L’arco trionfale che sovrasta i troni simboleggia la storia e la fama attraverso le figure alate che sorreggono i profili della Regina Vittoria e del Principe Alberto.

Il tavolo a ferro di cavallo occupa una posizione centrale nella sala da ballo; qui si siedono il monarca britannico insieme all’ospite d’onore circondati da candele scintillanti, composizioni floreali elaborate e frutta fresca stagionale. Al Castello di Windsor invece i banchetti si tengono nella St George’s Hall dove un lungo tavolo accoglie gli ospiti sotto le note dei musicisti posizionati sul balcone.

Lo Chef Reale gioca un ruolo fondamentale nell’ideazione del menu composto tradizionalmente da quattro portate: due salate seguite dal budino e dalla frutta come dessert. La scelta dei vini viene affidata al Cancelliere delle Cantine Reali in collaborazione con lo Yeoman delle Cantine Reali dopo l’approvazione definitiva del menu. L’apparecchiatura richiede oggetti provenienti dal Gran Servizio – un servizio da tavola in argento dorato composto da oltre 4.000 pezzi originariamente creato per Giorgio IV – oltre ad altri preziosissimi oggetti d’argento dorato. Ogni ospite dispone davanti a sé sei bicchieri riflettendo così l’eleganza senza tempo dell’evento.

Il servizio necessita dell’impegno costante dell’équipe incaricata alla sua manutenzione: otto persone dedicano tre settimane alla pulizia minuziosa prima dell’evento stesso. I piatti serviti durante queste occasioni sono altrettanto straordinari: dai filetti di sogliola ripieni fino alle bombe gelato al cioccolato pralinato; ogni portata racconta una storia fatta non solo d’ingredienti ma anche d’eccellenza culinaria britannica.

Questo intricato intreccio tra cucina raffinata, decorazioni sontuose ed etichetta rigorosa fa dei Banchetti di Stato non solo una dimostrazione dello splendore monarchico ma anche uno strumento diplomatico potente attraverso cui tessere relazioni internazionali per consolidare amicizie storiche o forgiarne nuove.