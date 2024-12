Sta per riaprire il gioiello delle alpi piemontesi: sconto speciale su tutta la stagione

Conto alla rovescia per la riapertura del gioiello nelle alpi piemontesi. Approfittate dell’occasione, sconto del 10% valido per tutta la stagione

Il Bluserena Hotels & Resorts, gruppo leader nell’ospitalità italiana, annuncia con entusiasmo la riapertura dell’Hotel Sansicario Majestic. Questo gioiello, situato nel cuore del comprensorio sciistico della Vialattea, riaprirà i battenti il 22 dicembre 2024, sfoggiando un design completamente rinnovato che riflette la nuova vision aziendale e il recente percorso di rebranding. Immerso tra le maestose Alpi piemontesi, il Sansicario Majestic non è semplicemente un hotel, ma una destinazione di primo piano per chi è alla ricerca di esperienze memorabili. Perfetto per famiglie, coppie e gruppi di amici, l’hotel combina una posizione invidiabile, servizi di alto livello e un’ospitalità focalizzata sul benessere degli ospiti.

Posizione privilegiata e design moderno si fondono all’Hotel Sansicario Majestic, situato a 1700 metri di altitudine a Sansicario (TO). La sua posizione strategica non solo offre una vista spettacolare sul Monte Chaberton ma garantisce anche esposizione soleggiata per tutto il giorno, facilitando l’accesso alle piste della Vialattea.

Confort in montagna

Il design moderno ed eleganza senza tempo sono i tratti distintivi dell’hotel, rinnovato nel 2023 per riflettere la bellezza delle Alpi circostanti. Questo lo rende una scelta ideale per chi cerca un’esperienza di soggiorno che combina comfort e stile.

Per gli appassionati di sci, l’Hotel Sansicario Majestic rappresenta un vero e proprio paradiso degli sciatori, con oltre 400 km di piste facilmente accessibili grazie al servizio navetta dell’hotel. Chi non scia può invece godere di attività alternative come passeggiate panoramiche o ciaspolate, esplorando le meraviglie alpine da prospettive uniche.

L’oasi di relax e benessere offerta dal centro benessere dell’hotel, con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, promette momenti di puro relax e trattamenti personalizzati per rigenerare corpo e spirito. L’hotel si distingue anche per essere pet friendly, con camere appositamente attrezzate per accogliere i piccoli amici a quattro zampe, garantendo loro ogni comfort durante la vacanza.

La cucina dell’hotel invita a un viaggio tra i sapori, proponendo piatti che fondono tradizione alpina e creatività culinaria, disponibili sia in formula mezza pensione che pensione completa. Per quanto riguarda sport, divertimento e attività per tutta la famiglia, l’offerta è vasta e include dalla piscina panoramica riscaldata alla palestra attrezzata, senza dimenticare i Fun Park dedicati ai più piccoli.

I servizi dedicati alle famiglie, come il Mini Club e il Junior Club, assicurano divertimento sicuro per i bambini, mentre i menù speciali rendono la vacanza piacevole anche dal punto di vista gastronomico. Infine, le camere con vista spettacolare offrono comfort moderni e sono progettate per permettere agli ospiti di godere di panorami mozzafiato sulle cime innevate della Vialattea.

Prenotando entro il 29 dicembre 2024, gli ospiti potranno usufruire di uno sconto speciale del 10% su tutta la stagione invernale, un motivo in più per scegliere l’Hotel Sansicario Majestic come meta delle prossime vacanze sulla neve.