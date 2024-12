Natale nei corridoi di Hogwarts, la magica esperienza per i fans di Harry Potter tra un incanto di luci e il ricordo della saga.

La magia del Natale prende vita nella splendida cornice del luogo che è stato la location scelta per ambientare i corridoi di Hogwarts celebri in “Harry Potter e la camera dei segreti”. Un evento imperdibile per grandi e piccini che vogliono immergersi nell’atmosfera incantata del Natale tra storia, cultura ed emozioni indimenticabili.

La città di Gloucester si prepara a vivere un Natale indimenticabile, con la sua Cattedrale al centro di una celebrazione che promette di incantare cittadini e visitatori fino al 5 gennaio 2025. La storica Cattedrale di Gloucester, nota per il suo imponente stile gotico e per essere stata una delle suggestive location dei film della saga di Harry Potter, si trasforma in un vero e proprio regno natalizio.

Il magico Natale nella cattedrale di Gloucester

Alberi maestosi decorati a festa si ergeranno alti nella navata principale e nel cortile dell’edificio sacro, creando un’atmosfera magica che riporta alla mente le scene più suggestive dei racconti natalizi classici. I chiostri, famosi per essere apparsi in “Harry Potter e la Camera dei Segreti” come i corridoi di Hogwarts, saranno adornati in modo da offrire ai visitatori un’esperienza meravigliosamente festiva.

Questo spettacolo straordinario sarà accessibile durante i consueti orari di apertura della Cattedrale. L’ingresso è consentito tramite una donazione volontaria, permettendo così a tutti gli interessati di partecipare a questa celebrazione del periodo più magico dell’anno. Tuttavia, è importante notare che gli orari potrebbero subire variazioni in base ai servizi speciali e agli eventi programmati; pertanto, si consiglia ai visitatori interessati di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della Cattedrale.

Per coloro che desiderano vivere l’esperienza natalizia in maniera ancora più intensa ed esclusiva, la “Cathedral Christmas Experience at Night” rappresenta un’appuntamento da non perdere. Nei giorni del 14, 19, 20 e 21 dicembre 2024 dalle ore 17:45 alle ore 20:45 (con ultimo ingresso alle ore 19:45), sarà possibile esplorare la Cattedrale illuminata dalle luci festive dopo il tramonto. Queste serate speciali offriranno non solo la possibilità di ammirare le decorazioni sotto una nuova luce ma anche quella di godere delle esibizioni dal vivo dei musicisti locali mentre ci si riscalda con un bicchiere di vin brulè o cioccolata calda forniti dal Monk’s Kitchen.

Inoltre, per chi cerca regali natalizi originali o semplicemente vuole portarsi a casa un ricordo speciale della serata, il negozio della Cattedrale resterà aperto durante gli eventi serali.

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile sono disponibili i biglietti “da scartare”, che offrono l’opportunità esclusiva di scoprire angoli segreti dell’edificio attraverso visite guidate all’iconica Torre della Cattedrale o alla Biblioteca medievale illuminata a lume di candela.