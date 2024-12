In arrivo piogge per alcune regioni, nuovo peggioramento a Santa Lucia: le previsioni meteo

Meteo: tra poche ore nuovo peggioramento, nubi e piogge anche per Santa Lucia, le regioni a rischio in questa festività

L’attesa tregua meteorologica che ha permesso un breve sospiro di sollievo agli italiani, con l’alta pressione che ha garantito giornate più serene e stabili, è destinata a durare meno del previsto.

Le previsioni meteo annunciano un imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale, con l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che ha portato nubi e piogge già a partire da giovedì 12 Dicembre, e si intensificherà particolarmente in occasione della festività di Santa Lucia, oggi venerdì 13.

Previsioni di oggi, Santa Lucia

Il vortice ciclonico responsabile delle recenti avversità climatiche si è progressivamente spostato verso la Francia, lasciando spazio sull’Italia ad un’area di alta pressione. Questa situazione ha favorito un breve periodo di bel tempo sui settori centro-occidentali dell’Europa e anche sul nostro Paese. Tuttavia, questo scenario idilliaco si rivelerà effimero.

Le prime avvisaglie del cambiamento saranno evidenti già nel corso del pomeriggio di Giovedì sulle Isole Maggiori. La Sardegna sarà la prima a fare i conti con l’aumento della nuvolosità e con precipitazioni irregolari ma potenzialmente intense in alcune aree. Al Nord Italia il clima rimarrà più stabile grazie alla persistenza di ampie schiarite; tuttavia, non mancheranno fenomeni quali la formazione notturna e mattutina di banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne – una conseguenza diretta delle temperature in calo e dell’assenza di vento.

Venerdì 13 Dicembre segnerà il culmine del peggioramento meteorologico: la perturbazione attraverserà il Mar Tirreno per poi estendersi verso le coste laziale e campana nel corso del pomeriggio-sera. Anche l’appennino centrale e le zone tirreniche della Calabria saranno interessate da questo fronte nuvoloso che porterà piogge anche intense soprattutto lungo i versanti tirrenici; non mancheranno nevicate sui rilievi montuosi ad alte quote.

Al Nord Italia si prevede una maggiore stabilità atmosferica rispetto al resto del Paese; tuttavia, nelle zone pianeggianti sono attesi fenomeni diffusi come nebbie o nubi basse. Non si escludono precipitazioni sparse nella regione ligure ed in Emilia occidentale tra il tardo pomeriggio ed la serata.

Il weekend proseguirà sotto il segno dell’instabilità meteorologica soprattutto al Centro-Sud Italia dove le piogge continueranno ad essere protagoniste. La situazione tenderà gradualmente a migliorare da Domenica 15 Dicembre grazie all’afflusso dei venti freddi secchi provenienti dal Maestrale che favoriranno un rapido rasserenamento dei cieli a partire dalle regioni settentrionali ed in seguito quelle centrali.

Questo repentino cambio delle condizioni meteo richiede attenzione particolare per gli spostamenti durante questi giorni critici ed invita alla prudenza tutti coloro che hanno programmato attività all’aperto o viaggi proprio nei giorni caratterizzati dal passaggio della perturbazione. Le autorità locali monitorano costantemente l’evolversi della situazione per fornire aggiornamenti tempestivi alla popolazione riguardante eventualità come allagamenti o disaggi legati alle precipitazioni intense previste.