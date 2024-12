E’ la zipline più lunga del mondo, un’avventura adrenalinica dalla vista mozzafiato

Un’avventura adrenalinica per tutte le età dalla vista incredibile: un giro sulla zipline più lunga del mondo.

Nel cuore di una natura incontaminata, dove il cielo incontra le cime delle montagne e l’aria fresca accarezza il viso, sorge un luogo magico che promette avventure indimenticabili per grandi e piccini: il Jais Adventure Park. Questo parco avventura, situato in una delle regioni più suggestive del mondo, offre un’ampia gamma di esperienze all’aperto che soddisfano la sete di avventura di ogni visitatore.

Tra le attrazioni più spettacolari del parco spicca senza dubbio il Jais Flight, la zipline più lunga del mondo. Con i suoi 2,83 km di lunghezza, questa zipline non è solo un record mondiale ma anche un’esperienza adrenalinica senza pari. Immaginatevi lanciati a tutta velocità sopra valli mozzafiato e paesaggi montani da cartolina; è un volo che regala emozioni forti e panorami indimenticabili.

Un’esperienza adrenalinica da record

Vola sopra le vette frastagliate delle montagne e sfreccia attraverso profondi burroni a velocità da far rizzare i capelli fino a 160 km orari. Tre minuti di avventura adrenalinica a 1680 metri sopra il Golfo Persico ti lasceranno un senso irripetibile di magia da supereroe.

Ma l’avventura al Jais Adventure Park non si ferma qui. Per coloro che desiderano esplorare la bellezza della natura da una prospettiva diversa, c’è il Jais Sky Tour. Questo viaggio panoramico attraverso sei zipline collegate da piattaforme sospese offre ai visitatori l’opportunità di ammirare la maestosità del paesaggio circostante mentre si spostano da una stazione all’altra attraversando i cieli.

Le famiglie alla ricerca di divertimento possono invece dirigersi verso il Jais Sledder, la pista per slittini più lunga della regione. Questa attrazione promette risate e adrenalina mentre si sfreccia giù per la montagna su slittini sicuri ed ecologici. Per gli amanti dell’avventura estrema c’è poi la via ferrata: un percorso che combina arrampicata su roccia e alpinismo. Equipaggiati con imbracature e caschi, i partecipanti possono mettere alla prova le loro abilità scalando pareti rocciose verticali e attraversando ponti tibetani sospesi nel vuoto.

Oltre a queste esperienze ad alto tasso adrenalinico, il Jais Adventure Park ha pensato anche agli appassionati di sopravvivenza grazie al Bear Grylls Explorers Camp. Qui è possibile partecipare a corsi disegnati per insegnare tecniche di sopravvivenza nelle condizioni più estreme. Adatti a tutte le età, questi corsi sono l’ideale sia per principianti sia per esploratori esperti che vogliono affinare le proprie competenze nel campo dell’avventurismo outdoor.

Il segreto del successo del Jais Adventure Park risiede nella sua capacità di offrire qualcosa per tutti: dall’adrenalina pura delle zipline alle sfide fisiche della via ferrata fino alle attività educative ma altrettanto eccitanti come i corsi di sopravvivenza. Ogni angolo del parco è stato pensato per rendere l’avventura all’aperto accessibile ed entusiasmante.