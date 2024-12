Tra dolci e champagne: una pausa al dessert restaurant dell’iconico chef

Una pausa al dessert restaurant firmato da uno dei maestri della pasticceria mondiale: una coccola tra dolci e champagne

La capitale del nord ha aaaaccolto tra le sue eccellenze questo tempio dedicato all’arte pasticcera dove tradizione e modernità convivono in perfetta armonia. Un dessert restaurant firmato dal top chef della pasticceria mondiale.

Cakes & Bubbles rappresenta molto più che un semplice punto vendita: è l’espressione tangibile della visione gastronomica dell’iconico chef Albert Adrià che continua a stupire ed emozionare con le sue creazioni culinarie.

L’esperienza stellare da Albert Adrià

Londra, una città già rinomata per la sua vivace scena culinaria, accoglie tra le sue fila un nuovo e brillante gioiello: Cakes & Bubbles. Dopo il trionfale successo al Café Royal nel 2016, il celebre chef Albert Adrià, votato come miglior pasticciere del mondo da The World’s 50 Best Restaurants, decide di lasciare un segno indelebile nella capitale britannica inaugurando la sua prima struttura permanente fuori dalla Spagna.

Albert Adrià non è un nome nuovo nel panorama gastronomico mondiale. Già noto per aver rivoluzionato insieme a suo fratello Ferran l’approccio alla cucina moderna con il leggendario ElBulli, tre stelle Michelin e laboratorio di sperimentazione culinaria senza precedenti, Adrià si lancia ora in una nuova avventura tutta dedicata al dolce. Cakes & Bubbles nasce dall’ispirazione tratta da “La Dolça”, lo spazio dedicato ai dessert all’interno del famoso ristorante Tickets a Barcellona. Questa nuova impresa rappresenta non solo un ritorno alle origini per lo chef catalano ma anche una sfida: portare la rivoluzione dolciaria oltre i confini nazionali.

Il locale si trova nell’elegante Hotel Café Royal, situato nel cuore pulsante di Londra tra Mayfair e Soho. Questa scelta non è casuale; dopo l’esperienza positiva della residenza “50 Days by Albert Adrià” presso lo stesso hotel, era naturale desiderare di continuare su questa strada vincente. L’Hotel Café Royal offre il contesto ideale per questa innovativa proposta culinaria grazie alla sua posizione strategica e all’eleganza dei suoi spazi.

Gli ospiti che varcano la soglia di Cakes & Bubbles vengono immediatamente trasportati in un mondo dove la pasticceria raggiunge nuove vette creative. Il menu propone una serie di dessert che sfidano ogni tentativo di descrizione semplicistica: dalla famosa “cheesecake” già celebre a Barcellona fino a creazioni originali come flan di uova e airwaffle. Ogni piatto racconta una storia fatta di ricerca, innovazione e passione per i dolci.

Ma Cakes & Bubbles non è solo dolci: ad accompagnare queste prelibatezze c’è una selezione curata di champagne e spumanti che spazia dalle grandi etichette internazionali fino alle bollicine più esclusive prodotte in piccole cantine artigianali. Questa attenzione nella scelta delle bevande riflette l’impegno dello chef Adrià nel creare abbinamenti perfetti che esaltino ogni assaggio.

L’interno del locale rispecchia la filosofia alla base del menu: tradizione ed innovazione si fondono armoniosamente in uno spazio elegante ma accogliente. Il marmo di Siena domina gli interni conferendo al locale un aspetto sofisticato senza risultare intimidatorio; gli ospiti possono così rilassarsi ammirando il via vai su Regent Street attraverso le ampie vetrate.