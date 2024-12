Affittare una baita su Airbnb: una lista dei posti prenotabili per un inverno da sogno

Baite in affitto su Airbnb: un viaggio tra le meraviglie delle Alpi con oltre 2 mila opzioni. Ecco una lista scelta dal portale

In occasione dell’International Mountain Day, che si terrà l’11 dicembre 2024, Airbnb celebra le incantevoli bellezze naturali delle Alpi e introduce gli appassionati di montagna alla sua categoria Baite. Con oltre 2.500 opzioni disponibili in Italia e più di 250.000 in tutto il mondo, la piattaforma offre un’ampia scelta per chi desidera immergersi nell’atmosfera unica che solo gli chalet di montagna possono offrire.

Immaginatevi svegliare circondati da una natura incontaminata, riscaldarvi davanti a un caminetto scoppiettante e ammirare l’alba riflettersi sulle cime innevate. Questo sogno può diventare realtà grazie alla vasta gamma di baite selezionate da Airbnb nelle Alpi, ideali per una vacanza rigenerante o per avventure sulla neve con la famiglia o gli amici.

Jacuzzi esterna sulle Dolomiti

Vivrete una vera favola invernale in questo rifugio in legno dal design accattivante incastonato nella valle dell’Alta Badia. A rendere il vostro soggiorno ancora più unico la jacuzzi esterna dove rilassarsi dopo le escursioni.

Dove: La Villa, Italia

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/31949849

Chalet con vista

Dalle vetrate di questo moderno chalet in legno potrete godere una vista di rara bellezza sull’intera valle e sulle splendide Alpi austriache. E se siete amanti dello sci, si trova vicinissimo alle maggiori stazioni della zona come Bödele, Mellau e Damüls, e la celebre Arlberg.

Photo credits: Nina Broell

Dove: Schwarzenberg, Austria

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/21118722

Baita in stile alpino

Un piccolo gioiello circondato dai boschi e situato non lontano dalle rinomate piste sciistiche di San Domenico. Qui potrete godervi la vista delle Alpi Lepontine direttamente dalla terrazza.

Dove: Varzo, Italia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/23531345

Studio di design

In un borgo arroccato a 1200 metri sul mare e immerso tra i campi di zafferano, questo studio costruito con legno di larice è perfetto per una romantica fuga a due. L’isolamento, la tranquillità e la vista impressionante su imponenti quattromila metri come il Cervino vi conquisteranno!

Dove: Mund, Svizzera

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/801341623720043983

Antico fienile ristrutturato

Questo piccolo fienile dell’Alta Savoia risalente al XIX secolo mantiene il fascino originale e vi proietta nella storia dell’abitare tradizionale di montagna. L’arredo semplice effetto cocoon, il suono del fiume e il paesaggio circostante lo rendono perfetto per ricaricare le batterie dopo una giornata sulla neve.

Dove: Glières-Val-de-Borne, Francia

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/7339763

Chalet nella foresta a 1300 metri

Appassionati di montagna: questo tranquillo chalet al confine con la Svizzera, è per voi. Situato a 1300 metri sul percorso del Gran Tour Alpino permette di praticare molti sport, tra cui ciaspolate e sci nordico (la pista passa proprio sotto l’alloggio!). Ideale per famiglie o un gruppi di amici.

Dove: Trasquera, Italia

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/19669477

Ai piedi del Grimming

Tradizione e modernità si fondono in questa casa trasformata in fattoria con rifugio. Qui è possibile alloggiare in una stanza dove si gode di tranquillità assoluta e una vista impareggiabile sull’imponente Grimming. Un’autentica esperienza austriaca.

Dove: Liezen, Austria

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/642667487712590629

Rifugio per veri alpinisti

Questo chalet isolato è il place to be per gli amanti della montagna. In inverno, raggiungerlo è già un’avventura: richiede infatti circa un’ora e mezza di cammino. Circondato da una quiete assoluta e con una vista mozzafiato, è il rifugio perfetto per chi cerca natura, pace e il fascino della vita alpina.

Dove: Goms, Svizzera

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/20400403

Chalet perfetto per amanti dello sci

Paradiso per sciatori, questo rifugio si trova a pochi minuti a piedi dalle piste e, se nevica tanto, alla fine della giornata è possibile arrivarci con sci ai piedi! La coccola del rientro? Ammirare le vette imbiancate dall’area benessere dotata di vasca idromassaggio e cabina a infrarossi.

Dove: Wolfsberg, Austria

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/701805239018413500

Baita vista lago

Gli indecisi tra montagna e lago troveranno in questo chalet il meglio di entrambi! Situato in un angolo spettacolare della Lombardia, sulle pendici del Monte San Zeno, regala impareggiabili viste sul lago e sulle cime circostanti. Da qui è possibile raggiungere vari sentieri per la valle d’Intelvi.

Dove: Schignano, Italia

Link per prenotare:

www.airbnb.it/rooms/29890162

Queste sono solo alcune delle meraviglie disponibili nella categoria Baite su Airbnb; ogni scelta promette un’esperienza indimenticabile all’insegna del relax e dell’avventura nelle splendide cornici alpine.