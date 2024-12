Viaggiare in famiglia a Natale: le mete boom del 2024 secondo gli esperti

Sono in aumento i viaggi organizzati in famiglia per le feste di Natale: le mete boom del 2024 secondo gli esperti

A meno di un mese dalle festività natalizie, periodo in cui le tradizioni si intrecciano con l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti insieme ai propri cari, Airbnb offre uno sguardo approfondito sulle tendenze emergenti nel turismo familiare. La piattaforma, che ha rivoluzionato il modo di viaggiare permettendo a milioni di persone di trovare alloggi unici in tutto il mondo, annuncia una crescita significativa dei viaggi in famiglia e delle preferenze che guidano queste scelte.

Nella prima metà del 2024, i viaggi organizzati da nuclei familiari hanno rappresentato quasi una prenotazione su cinque sulla piattaforma, registrando un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Questo dato non solo riflette la crescente fiducia nelle soluzioni offerte da Airbnb ma evidenzia anche come oltre 8 milioni di annunci – che includono accoglienti baite montane, appartamenti cittadini e spaziosi casali rurali – rispondano perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne.

Un sondaggio condotto tra gli ospiti della piattaforma rivela che la posizione dell’alloggio (81%) e il rapporto qualità-prezzo (79%) sono i fattori decisivi nella scelta della destinazione vacanziera. Inoltre, emerge la convenienza degli alloggi Airbnb rispetto alle tradizionali offerte alberghiere: è infatti possibile trovare soluzioni con due camere da letto e due bagni a prezzi comparabili a quelli di una singola camera d’albergo presso grandi catene.

Le destinazioni più ricercate dalle famiglie italiane per il periodo natalizio

Una tendenza particolarmente interessante è la rinascita dei viaggi multigenerazionali: nel corso del primo semestre del 2024 si è registrata una crescita superiore al 35%. Questa modalità di vacanza vede spesso membri over 60 della famiglia o nonni prenotare soggiorni per trascorrere tempo prezioso con figli e nipoti. Le città d’arte italiane come Roma, Milano e Torino sono tra le destinazioni predilette per questi incontri intergenerazionali.

Il Natale rimane un momento privilegiato per riunire la famiglia. Secondo i dati raccolti da Airbnb, le mete internazionali più ambite dalle famiglie italiane includono città europee come Parigi e Londra ma anche destinazioni più lontane quali New York e Dubai. A livello nazionale invece prevale il fascino delle località montane: Livigno, Andalo e Madonna di Campiglio guidano la classifica delle mete preferite per godersi lo spirito natalizio immersi nella natura.

Queste informazioni non solo forniscono uno spaccato sulle attuali preferenze dei viaggiatori italiani ma sottolineano anche l’importanza crescente dell’esperienza condivisa in luoghi capaci di accogliere desiderio d’avventura ed esigenza di comfort domestico. Con l’avvicinarsi del Natale 2024, appare chiaro come le dinamiche del turismo stiano evolvendo verso formule sempre più inclusive ed esperienzialmente ricche grazie alla versatilità offerta da piattaforme come Airbnb.