A Pasqua, per secondo in Sicilia si mangia il Falsomagro: con questa ricetta porti la vera tradizione in casa

Come preparare per Pasqua il Falsomagrao, la ricetta tipica della Sicilia che lascerà tutti a bocca aperta: è squisito.

Con l’arrivo della Pasqua ormai alle porte, sono tantissime le ricette della tradizione che si andranno a preparare per il periodo. Da nord a sud, si andranno a sfoderare le migliori ricette delle nonne per poter portare in tavola delle gustose specialità. Oggi nello specifico, andremo a scoprire un secondo piatto che arriva direttamente dalla Sicilia, perfetto proprio per i giorni di festa: il Falsomagro.

Oltre ad essere una terra che incanta per le sue infinite bellezze paesaggistiche, naturalistiche e storiche, la Sicilia vanta anche un ricchissimo patrimonio gastronomico, caratterizzato da tantissime ricette che rispecchiano la tradizione di un tempo. Primi, secondi, contorni e dolci, che permetteranno di fare un vero viaggio nel gusto e nel passato.

Falsomagro, la ricetta che fanno in Sicilia durante i giorni di festa

Il Falsomagro è un secondo piatto a base di carne tipico della Sicilia. Esistono numerose versioni, che cambiano in base alla regione in cui viene preparato. In linea generale si tratta di un pezzo di manzo arrotolato il cui ripieno è ricco e consistente. La ricetta perfetta da preparare durante le festività, che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti per 6 persone:

100 g di manzo macinato

600 g di manzo in una sola fetta (codone, noce o girello)

20 g di pecorino grattugiato

30 g di pangrattato

Per il ripieno:

3 uova sode

30 g di lardo

40 g di caciocavallo

50 g di mortadella

Olio extravergine d’oliva

Per il sugo:

1 sedano

1 carota

1 cipolla

Sale

Pepe

Olio extravergine d’oliva

500 g di passata di pomodoro

50 ml di vino rosso

1 cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro

Procedimento:

Prima di tutto iniziare a fare le uova sode, mettendole e a bollire in un pentolino con l’acqua Passare ora alla carne e batterla fino ad ottenere uno spessore uniforme Prendere poi la mortadella e tagliarla a tocchetti Fare lo stesso con il lardo e con il caciocavallo e tenere tutto da parte In una ciotola mettere la carne macinata e unire il formaggio grattugiato e il pangrattato Mescolare e regolare di sale e pepe A questo punto stendere il macinato sulla fetta di manzo, facendo attenzione a non farlo fuoriuscire dai bordi Sistemare anche i pezzetti di mortadella, di lardo e di caciocavallo Infine mettere anche le uova soda intere Ora arrotolare per bene e chiudere il pezzo di carne con lo spago Prendere un tegame, aggiungere l’olio e rosolare la carne da tutti i lati In un secondo tegame far rosolare il trito di sedano, carota e cipolla Non appena la carne sarà scottata da tutti i lati, prelevarla e adagiarla nel tegame con il mix di soffritto Sfumare con il vino rosso e far evaporare la parte alcolica Aggiungere poi la passata di pomodoro e il concentrato Regolare di sale e cuocere a fiamma bassa con coperchio per un’ora.

Una volta cotto, tagliare a fette e servire con il sughetto preparato. Ed ecco che si potrà gustare una vera specialità del posto.