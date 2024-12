Vi ricordate la star della cucina Nigella? ecco come incontrarla, l’evento in un luogo esclusivo

Una serata esclusiva con Nigella Lawson e un soggiorno in un luogo esclusivo che vale il viaggio. L’esperienza per i fortunati

Nel cuore di una Londra effervescente, dove la cultura culinaria è testimone di un dialogo costante tra tradizione e innovazione, Marriott Bonvoy si appresta a regalare un’esperienza senza precedenti. Gli amanti della buona cucina e i palati più raffinati avranno l’opportunità di trascorrere una serata esclusiva in compagnia della celebre scrittrice di cucina e volto televisivo Nigella Lawson, culmine di un soggiorno indimenticabile presso lo storico St. Pancras Renaissance Hotel London.

Questa iniziativa unica nel suo genere mette al centro dell’attenzione tre fortunati soci Marriott Bonvoy, offrendo loro un viaggio sensoriale attraverso i sapori, gli aromi e le storie che hanno reso Nigella Lawson una vera icona nel mondo culinario. La serata inizierà con un cocktail di benvenuto nelle sontuose sale dello St. Pancras Renaissance Hotel London, un gioiello architettonico vittoriano noto per il suo fascino senza tempo.

Un evento esclusivo con la star Nigella Lawson

Gli ospiti avranno poi l’occasione di recarsi alla Green Room del rinomato ristorante The Devonshire a Soho, dove potranno incontrare personalmente Nigella Lawson e il ristoratore Oisin Rogers. Dopo un drink e una chiacchierata informale, seguirà una cena di quattro portate che promette di essere un vero trionfo per i sensi, con piatti ispirati alle ricette più amate della Lawson e interpretazioni moderne dei classici britannici.

L’esclusività dell’esperienza non si limita alla sola cena. Dopo una notte di comfort assoluto nelle camere del St. Pancras Renaissance Hotel London, gli ospiti potranno godere di momenti di puro relax nella spa dell’albergo, per poi concludere il soggiorno con una colazione Mimosa al Booking Office 1869, un locale che richiama lo splendore delle stazioni ferroviarie dell’epoca vittoriana.

Per partecipare a questa esperienza irripetibile, è necessario accedere all’asta Marriott Bonvoy Moments utilizzando i punti premio accumulati. Le offerte partono da 70.000 punti, con possibilità di fare la propria offerta fino alle ore 17:00 del 19 dicembre 2024. L’appuntamento con Nigella Lawson è fissato per il 29 gennaio 2025, una data da segnare in rosso sul calendario per chi desidera vivere momenti indimenticabili all’insegna del gusto e dell’eleganza.

Marriott Bonvoy si conferma leader nell’offrire esperienze esclusive legate al viaggio e alla gastronomia d’autore, proponendo incontri unici come quello con Nigella Lawson presso uno degli hotel più iconici di Londra. Per maggiori informazioni su questa e altre esperienze Marriott Bonvoy Moments, è possibile visitare il sito web dedicato, dove gli appassionati possono scoprire come rendere ogni viaggio ancora più speciale.