Santa Claus ti aspetta! viaggia in Lapponia con l’aereo di Babbo Natale

Un magico inverno in Lapponia insieme a Babbo Natale è il sogno di grandi e piccoli. Ci si può arrivare con “l’aereo di Babbo Natale”

La Lapponia, con i suoi paesaggi incantati e le sue tradizioni natalizie, rappresenta una delle destinazioni più affascinanti per chi desidera vivere un’esperienza invernale indimenticabile.

Grazie a Finnair, la compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale, raggiungere questo magico angolo del mondo è più semplice che mai.

Finnair, la compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale

Rovaniemi, considerata la porta d’accesso alla Lapponia finlandese, offre ai visitatori l’opportunità unica di immergersi completamente nell’atmosfera del Natale. Il Villaggio di Babbo Natale è una tappa obbligata per chiunque visiti la regione: qui si può incontrare personalmente il simpatico vecchietto rosso e attraversare il mitico Circolo Polare Artico. L’Ufficio Postale di Santa Claus permette inoltre di inviare letterine e cartoline con il timbro ufficiale di Babbo Natale, un ricordo speciale da portare a casa.

Per gli amanti degli sport invernali e delle avventure all’aria aperta, la Lapponia offre scenari mozzafiato e attività adatte a tutti i livelli. Le stazioni sciistiche come Levi e Ylläs sono perfette sia per sciatori esperti che principianti. Oltre allo sci alpino e al snowboard, è possibile dedicarsi allo sci nordico o fare escursioni con le ciaspole tra boschi innevati. E per un’esperienza davvero unica non si può perdere l’osservazione dell’aurora boreale: uno spettacolo naturale indimenticabile che colora il cielo notturno con tonalità surreali.

La cucina lappone offre sapori autentici e intensi, perfetti per riscaldarsi dopo una giornata trascorsa all’esterno. Dalle cene nelle tradizionali capanne Kota alla scoperta dei piatti moderni ispirati alle tradizioni sami nei ristoranti gourmet come Aanaar ad Inari o l’Arctic Restaurant a Rovaniemi: ogni pasto diventa un’avventura culinaria da ricordare. Non mancano poi le occasioni per assaporare dolci tipici natalizi o sorseggiare bevande calde nei mercatini di Natale o nelle accoglienti caffetterie locali.

Consigli pratici

Per godersi appieno la magia della Lapponia durante l’inverno è importante pianificare bene il viaggio. Il periodo migliore va da novembre a marzo, tuttavia, ogni mese offre qualcosa di speciale: dalle atmosfere natalizie dei primissimi mesi invernali alle migliori condizioni per ammirare l’aurora boreale verso gennaio-febbraio. Prenotando i voli Finnair verso Rovaniemi o altre destinazioni lappone si ha la certezza di viaggiare con comfort verso questa terra incantata. Infine, non dimenticatevi dell’importanza dell’abbigliamento adeguato! Vestirsi a strati sarà fondamentale per godersi ogni momento all’esterno senza soffrire il freddo pungente tipico della regione.

Con questi suggerimenti e l’aiuto prezioso offerto dai voli Finnair diretti nella terra ufficiale di Babbo Natale sarà facile organizzare una vacanza indimenticabile nel cuore dell’inverno della Lapponia.