Freddo e neve in collina e da martedì perturbazione atlantica: le previsioni meteo

A meno di un mese dal Natale, l’Italia si appresta a vivere un cambio di scenario meteorologico che porterà freddo e neve fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali.

Secondo quanto comunicato da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, l’ingresso di correnti fredde provenienti dai Balcani sta alimentando un veloce centro depressionario che provoca un marcato peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche e al Sud. Questa situazione ha portato a un sensibile abbassamento delle temperature, con differenze anche di 8°C rispetto ai giorni scorsi.

Le previsioni indicano nevicate fin sopra i 5-600 metri su Marche e Abruzzo e oltre i 1000-1200 metri sui rilievi meridionali. Mentre al Nord l’alta pressione si rinforza garantendo prevalenza di sole. Tuttavia, questa fase invernale sarà breve: già Domenica 1 Dicembre il tempo migliorerà sulle regioni centrali, mentre quelle meridionali continueranno a sperimentare condizioni di tempo instabile.

Cambiamenti in arrivo

Il vero cambiamento è atteso per la prossima settimana quando, dopo un Lunedì relativamente tranquillo sotto il profilo meteorologico, da martedì l’Italia verrà investita da una perturbazione atlantica. Questa porterà con sé precipitazioni sparse al Nordest e piogge moderate al Centro-Sud fino a mercoledì 4 Dicembre. La peculiarità di questo nuovo peggioramento è la sua natura più mite rispetto alla fase attuale.

L’arrivo della perturbazione segnerà l’inizio di una fase caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione poco a ovest dell’Italia che favorirà l’afflusso più instabile proveniente dall’Europa settentrionale. A seconda del movimento dell’alta pressione verso ovest, le perturbazioni potranno avere una componente più fredda o più mite.

In particolare, se la componente più fredda dovesse prevalere nel weekend dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre), non è esclusa la possibilità che la neve possa fare nuovamente capolino anche a bassa quota nel Nord Italia. Queste dinamiche atmosferiche sono tipiche della stagione invernale e possono portare significative variazioni del tempo in brevi periodi.

La situazione richiede quindi attenzione soprattutto per chi ha programmato spostamenti o attività all’aperto nei prossimi giorni. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo per essere preparati ad affrontare le diverse condizioni atmosferiche previste.