Cenare sulla Tour Eiffel: quanto costa l’esperienza di lusso in stile Emily in Paris

Ricordate la cena sulla Tour Eiffel dello staff di Savoir in Emily in Paris? ecco quanto costa l’esperienza di lusso

La serie televisiva “Emily in Paris” ha rapidamente scalato le classifiche di popolarità, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Ambientata nella Ville Lumière, la serie segue le avventure di Emily, una giovane americana che si trasferisce a Parigi per lavoro, trovandosi a navigare tra le sfide professionali e personali in una città completamente nuova per lei. Oltre alla trama coinvolgente e ai personaggi carismatici, uno degli aspetti che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico è senza dubbio la scelta delle location. Parigi viene presentata attraverso una lente estremamente romantica e pittoresca, con i suoi caffè accoglienti, strade storiche e monumenti iconici che fanno da sfondo alle vicende della protagonista.

Questo interesse verso i luoghi rappresentati nella serie ha generato un vero e proprio turismo tematico: fan da tutto il mondo si recano a Parigi con l’obiettivo di visitare le location più iconiche viste su schermo. Tra queste spiccano sicuramente la Place de l’Estrapade nel 5° arrondissement, dove si trova l’appartamento di Emily; il ristorante Les Deux Compères, che nella realtà è noto come Terra Nera; il Pont Alexandre III sotto cui Emily vive uno dei suoi momenti più romantici; senza dimenticare la magnifica vista dalla terrazza del Panthéon o gli scatti davanti alla piramide del Louvre.

L’impatto della serie sul turismo parigino dimostra quanto potente possa essere la televisione nel modellare le percezioni e influenzare le decisioni di viaggio delle persone. “Emily in Paris” non solo ha rinnovato l’interesse verso la capitale francese come destinazione da sogno ma ha anche messo in luce angoli meno noti della città che meritano di essere esplorati. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nel modo in cui i contenuti televisivi possono interagire con il mondo reale, trasformando semplici scenari narrativi in esperienze tangibili che appassionati possono vivere direttamente sul campo.

Les Jules Vernes alla Tour Eiffel, dove Emily cena con lo staff di Savoir

Situato nel cuore pulsante di Parigi, all’interno della struttura iconica della Tour Eiffel, il ristorante Les Jules Verne offre un’esperienza culinaria senza eguali, che trascende la semplice degustazione di piatti raffinati per trasformarsi in un vero e proprio viaggio sensoriale. Immaginatevi Emily, la protagonista dell’amata serie televisiva che conquista il pubblico con le sue avventure parigine, mentre cena con lo staff di Savoir in questo ambiente esclusivo. Il Les Jules Verne si trova al secondo piano della torre, a circa 125 metri d’altezza dal suolo, regalando ai suoi ospiti una vista mozzafiato sulla città delle luci.

L’accesso al ristorante è altrettanto esclusivo quanto l’esperienza che offre: gli ospiti vengono accolti da un ascensore privato che li porta direttamente alla sala da pranzo, dove l’eleganza e il design moderno si fondono perfettamente con l’atmosfera storica della torre. Qui è possibile gustare un menu curato dallo chef di Pré Catelan, Frédéric Anton, che propone piatti della cucina francese contemporanea con un tocco innovativo. Ogni piatto racconta una storia, ogni sapore è un omaggio alla ricca tradizione culinaria francese rivisitata in chiave moderna.

La cena al Les Jules Verne non è solo un momento per deliziare il palato: l’ambiente sofisticato ma accogliente del ristorante rende ogni occasione speciale e indimenticabile. Mentre le luci soffuse riflettono sulle superfici eleganti e i contorni della città si disegnano all’orizzonte attraverso le ampie vetrate panoramiche, immaginiamo di celebrare nuove avventure professionali e personali nella Ville Lumière.

Per quanto riguarda i prezzi, il ristorante è un 2 stelle nella guida Michelin 2024 e fa parte del circuito Relais & Châteaux, e nella sua pagina dedicata è indicato che per il costo di un pranzo o una cena al Jules Vernes si parte da 140 euro. Il menu alla carta a pranzo costa 180 euro, mentre a cena il menu Degustazione 5 Portate parte da 290 euro e quello da 7 portate parte da 320 euro.