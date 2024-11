E’ il paese più fortunato d’Italia, qui la dea bendata è passata più volte

In questo paese italiano la dea bendata sembra essere di casa, con diverse vincite accumulate negli anni.

Ferno, un piccolo comune nel cuore del Varesotto, continua a catturare l’attenzione non solo per la sua tranquillità e il suo fascino, ma anche per essere un luogo dove la fortuna sembra aver eletto domicilio. Con meno di 7mila abitanti, questo paese si distingue come un vero e proprio nido della dea bendata, attirando l’interesse di residenti e visitatori.

La fortuna ha sorriso nuovamente a Ferno con l’annuncio di un biglietto vincente della Lotteria Italia venduto proprio qui, portando a casa un premio di terza categoria del valore di 20mila euro. Questo evento non è isolato, poiché Ferno vanta una lunga storia di vittorie, con premi significativi vinti negli anni precedenti, consolidando la sua reputazione di paese fortunato.

Il 2020: L’anno d’oro di Ferno

Il 2020 si è rivelato l’anno d’oro per la fortuna di Ferno, con una tripletta di biglietti vincenti della Lotteria Italia, tutti dello stesso valore e venduti all’interno dei suoi confini. Questa straordinaria coincidenza ha sollevato curiosità e ammirazione a livello nazionale, confermando Ferno come un luogo unico per chi cerca la fortuna.

La serie di vittorie ininterrotta ha trasformato Ferno in un punto di riferimento per chi cerca la fortuna attraverso i giochi a premio. La facilità di acquisto dei biglietti, sia nei punti vendita locali sia presso l’aeroporto della Malpensa, aumenta le possibilità di tentare la sorte in questo paesino favorito dalla sorte, rendendolo un fenomeno che attrae curiosità e speranza tra gli appassionati di lotterie.