Babbo Natale arriva in barca: il villaggio di Natale tra terra e mare a Grado

Natale a Grado: Un’atmosfera unica in un villaggio natalizio sospeso tra terra e mare. E Babbo Natale arriva in barca!

Chi è alla ricerca di un’atmosfera natalizia davvero unica, con il profumo del mare e giornate di sole anche a dicembre, non può perdersi il Natale a Grado. Questa pittoresca cittadina del Friuli Venezia Giulia, conosciuta come l’Isola del Sole, durante le festività si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio. Luci scintillanti, decorazioni festose, musica avvolgente e una varietà di eventi riscaldano i cuori di grandi e piccini in questo angolo di paradiso sospeso tra terra e mare.

Il 6 dicembre segna l’inizio delle celebrazioni con l’inaugurazione della Rassegna dei Presepi presso il Palazzo dei Congressi. Questo evento annuale rappresenta una delle più importanti rassegne presepiali del Friuli Venezia Giulia. I visitatori hanno l’opportunità di ammirare la bellezza e la cura dei presepi artigianali realizzati dalle associazioni locali e dagli appassionati. L’esposizione diventa così un viaggio incantato attraverso le tradizioni natalizie della comunità.

Dai mercatini allo show dei droni

L’atmosfera natalizia entra nel vivo il 7 dicembre con l’apertura dei Mercatini lungo Viale Regina Elena. Qui, tra profumi di spezie dolciastre e decorazioni artigianali, si possono trovare idee regalo uniche mentre si assapora la magica atmosfera del Natale. La casetta di Babbo Natale diventa poi punto d’incontro per i più piccoli, pronti ad immergersi in momenti ricchi d’emozione.

Grado offre anche una ricca programmazione culturale durante le festività. Il 15 dicembre al Palacongressi prende vita uno spettacolo emozionante d’arte su sabbia intitolato “Sand A Message for Christmas”. Inoltre, concerti natalizi arricchiscono le serate dell’isola: dal tributo a Fabrizio De André fino ai concerti rock che animano piazze storiche sotto le stelle.

La grande sorpresa ci sarà proprio la vigilia di Natale: il 24 dicembre Babbo Natale arriverà in barca in laguna al Porto Mandracchio e raggiungerà la sua casetta lungo Viale Regina Elena, pronto ad accogliere i bambini in un momento ricco di emozione e magia. Il 26 dicembre, dalle 10:00 (iscrizioni dalle 08:30) da Piazza Biagio Marin si terrà la Marcia del Panettone, marcia non competitiva per le vie del centro e il 27 dicembre, dalle ore 16.00 al Palacongressi – Foyer si terrà “Pigiama Party”, spettacolo musicale per bambini (evento gratuito su prenotazione con posti limitati 351 7431837 – max 30 bambini accompagnati). E il 28 dicembre al Palacongressi spettacolo Disney Christmas, show musicale con le più belle canzoni Disney.

Uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio lo spettacolo notturno dei droni sul Lungomare Nazario Sauro il 28 dicembre. Ottanta droni illumineranno il cielo raccontando visivamente la storia affascinante dell’Isola di Grado in uno show mai visto prima nel Friuli Venezia Giulia.

Durante tutto il periodo delle feste i visitatori possono godersi anche attrazioni permanentemente come il Luna Park nei Giardini Palatucci o scoprire gli angoli più suggestivi dell’antico borgo marinaro attraversando callìe e campìelli carichi di storia.