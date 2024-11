Un progetto innovativo è stato presentato a Roma. Unexpected itineraries of Rome, 7 percorsi turistici alternativi della Capitale

Roma, la città eterna, famosa per il suo inestimabile patrimonio storico e culturale, si appresta a svelare al mondo e ai suoi stessi cittadini una faccia meno conosciuta ma non per questo meno affascinante. Con l’inaugurazione dei primi due percorsi turistici alternativi all’Antica Città di Gabii e a San Vittorino, il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ promette di portare alla luce una Roma inedita.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro finanziati nell’ambito della misura “Grandi Destinazioni per un Turismo Sostenibile“, mira a offrire esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa. Attraverso la valorizzazione di 7 percorsi turistici alternativi, il progetto intende far emergere le bellezze nascoste della capitale, spesso oscurate dalle sue più celebri attrazioni.

La valorizzazione dei nuovi itinerari si avvale dell’uso delle tecnologie più avanzate: una nuova segnaletica interattiva dedicata e una applicazione multimediale bilingue guideranno i visitatori alla scoperta della storia, dell’archeologia e della botanica dei borghi coinvolti. Inoltre, grazie alla collaborazione con Atac, verranno intensificati i collegamenti per i siti con il trasporto pubblico di linea.

I 7 nuovi itinerari a Roma

1 Forte Bravetta e Parco dei Martiri di Forte Bravetta

2 Esquilino – da Santa Croce in Gerusalemme all’Ex Acquario Romano

3 Almone: Gazometro e Parco della Caffarella

4 Parco di Torre del Fiscale e Parco degli Acquedotti, passando per il quartiere Quadraro con la street art

5 Parco di Tor Marancia Il Parco e il quartiere di Tor Marancia con la street art

6 Osa e la città di Gabii

7 San Vittorino e la città di Gabii

Tra i gioielli del progetto spicca l’antica città di Gabii. Situata lungo la via Prenestina antica, questa località archeologica offre uno spaccato unico sulla vita delle antiche civiltà italiche pre-romane. Grazie agli investimenti previsti dal progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’, Gabii diventerà uno dei poli turistici più importanti del mondo nei prossimi anni.

Con gli altri 5 itinerari ancora da inaugurare – tra cui l’Esquilino fino all’Aquario Romano; il fiume Almone con Garbatella; Tor Marancia noto per i suoi murales; il Parco degli Acquedotti e Forte Bravetta – ‘Unexpected Itineraries of Rome’ si appresta a rivelare ulteriormente le molteplicità culturali ed estetiche che Roma nasconde nei suoi quartieri meno battuti dai flussi turistici convenzionali.