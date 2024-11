Cinque indirizzi per una fuga di lusso in Irlanda a Natale

Ecco cinque indirizzi consigliati dall’Ente del Turismo per una fuga di lusso in Irlanda durante il periodo di Natale

L’Irlanda, con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue antiche dimore, offre scenari da favola per chi desidera trascorrere un Natale all’insegna del lusso e della tranquillità. Ecco cinque indirizzi imperdibili.

Ashford Castle – Contea di Mayo

Nel cuore della Contea di Mayo, l’Ashford Castle si erge maestoso sulle rive del Lough Corrib. Questo castello storico trasformato in hotel a cinque stelle rappresenta la quintessenza dell’ospitalità irlandese di lusso. Le camere sono arredate con gusto squisito, mentre la proposta gastronomica spazia dal fine dining nella sala George V fino a prelibatezze stagionali da gustare in ambienti incantati. Il pacchetto natalizio offre esperienze uniche come uscite in barca il giorno di Natale, degustazioni di vini e gin, oltre alla possibilità di immergersi nelle tradizioni locali attraverso la falconeria o il tiro con l’arco.

The Old Inn Crawfordsburn – Contea di Down

Risalente al 1614, The Old Inn Crawfordsburn è un boutique hotel che combina il fascino d’altri tempi con uno stile moderno ed elegante. Certificato Green Tourism Silver per il suo impegno verso la sostenibilità, questo hotel offre un’esperienza natalizia ricca di tradizione irlandese. Il pacchetto “A Merry Little Christmas” include cocktail e canapè alla vigilia e una colazione champagne il giorno dopo seguita da un pranzo opulento. La Treetop Spa promette relax con vista sulla foresta circostante.

Glasson Lakehouse – Contea di Westmeath

Per chi cerca serenità nelle Ireland’s Hidden Heartlands, Glasson Lakehouse è una scelta ideale. Questo resort combina festività e relax grazie ai suoi pacchetti natalizi che includono accoglienze calorose con vin brulé e mince pie, cene raffinate e pranzi festivi elaborati dagli chef del resort. Tra giochi da tavolo familiari, film natalizi o momenti rilassanti nella piscina riscaldata all’aperto, ogni ospite troverà il suo modo ideale per celebrare.

Marine & Lawn Slieve Donard – Contea di Down

Lo Slieve Donard Hotel si distingue non solo per la sua opulenza storica ma anche per lo scenario naturale che lo circonda: spiagge dorate, uno dei migliori campi da golf al mondo ed emozionanti vedute delle Mourne Mountains. I pacchetti natalizi offrono esperienze culinarie basate sui migliori prodotti locali senza trascurare momenti ludici come partite a golf o incontri sorpresa con Babbo Natale.

Killeavy Castle Estate – Contea di Armagh

Infine, Killeavy Castle Estate rappresenta una fuga nel vero senso della parola grazie alla sua posizione ai piedi del monte Slieve Gullion circondato da oltre 140 ettari tra boschi e aree verdi. Oltre alle delizie gastronomiche tipiche delle festività come l’afternoon tea vicino al camino scoppiettante accompagnato da musica dal vivo a tema natalizio; gli ospiti possono godersi momenti speciali grazie al pacchetto dedicato al giorno dopo Natale che include cena gourmet, accesso alla Spa e intrattenimento serale.

Queste destinazioni offrono non solo una pausa dall’ordinario ma anche un’immersione nelle tradizioni irlandesi più autentiche durante le festività natalizie.