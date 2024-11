Dal cinema alla realtà: tour tra le location dei film di Natale a New York

E’ un must di queste feste: il tour delle location dei film di Natale girati a New York. Un sogno ad occhi aperti che si trasforma in realtà.

New York City si trasforma in un vero e proprio set cinematografico durante il periodo natalizio, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di calarsi nelle atmosfere dei loro film preferiti. Grazie all’iniziativa “Holiday Lights & Movie Sites Tour” organizzata da On Location Tours, dal 29 novembre al 2 gennaio, gli appassionati di cinema e delle festività potranno esplorare i luoghi più iconici visti sul grande schermo.

Il tour ha inizio a Columbus Circle, uno dei punti nevralgici della città che si anima particolarmente durante le festività. Da qui, i partecipanti verranno condotti attraverso un percorso che tocca alcuni dei luoghi più emblematici di New York, resi famosi da pellicole come “Elf“, “Home Alone 2” e “Scrooged“. Tra le tappe previste ci sono Bloomingdale’s con le sue vetrine natalizie mozzafiato, il Rockefeller Center con il suo celebre albero di Natale e la pittoresca pista di pattinaggio su ghiaccio di Bryant Park.

Un’esperienza indimenticabile per gli amanti del cinema e del Natale

L’esperienza offerta dal tour non si limita a una semplice visita guidata. I partecipanti avranno l’occasione di rivivere alcune delle scene più memorabili dei loro film natalizi del cuore. Immaginatevi passeggiare per l’Upper East Side come i protagonisti di “Serendipity“, o ammirare le luci scintillanti dell’albero del Rockefeller Center pensando alle avventure vissute da Kevin in “Home Alone 2“. Ogni tappa è un invito a immergersi completamente nella magia del cinema e delle festività.

Il tour non mancherà di stupire con attrazioni che hanno fatto la storia del cinema natalizio americano. Dalle esibizioni delle vetrine natalizie presso grandi magazzini come Bloomingdales fino alla maestosità dell’albero del Rockefeller Center; dalla gioia contagiosa della pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore di Central Park fino all’iconico condominio dove Buddy l’elfo ha cercato suo padre in “Elf“. Senza dimenticare la stravaganza delle decorazioni lungo la Fifth Avenue e il suggestivo albero del Lincoln Center visto in “Scrooged“.

Partecipare al “Holiday Lights & Movie Sites Tour” significa concedersi un viaggio indimenticabile nel cuore pulsante della New York più cinematografica e festiva. È un’occasione imperdibile per chi desidera vivere lo spirito natalizio attraversando gli stessi scenari che hanno fatto da sfondo a momenti indimenticabili della storia del cinema. Prenotando questo tour, i visitatori avranno la certezza di portare con sé ricordi preziosi che dureranno una vita intera.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: immergetevi nelle tradizioni natalizie newyorkesi seguendo le orme dei protagonisti dei vostri film preferiti!