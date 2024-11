Luci d’inverno in camper: alla scoperta delle luminarie delle città europee

Luci d’inverno in camper, un’esperienza originale e perfetta per le feste. Alla scoperta delle luminarie più belle d’Europa

Le feste si avvicinano e le città di tutta Europa iniziano a trasformarsi in grandi cartoline natalizie, riempiendosi di decorazioni, profumi e bancarelle dei tradizionali mercatini di Natale. Molte città aggiungono tocchi luminosi, spesso molto scenografici, che portano i viaggiatori ad esplorare le vie con il naso all’insù.

Per tutti i camperisti che cercano atmosfere natalizie e un viaggio fuori porta, Associazione Produttori Caravan e Camper propone 5 città in tutta Europa dove poter ammirare alcune delle luminarie e dei migliori christmas light show per questo Natale 2024.

Luci, non solo natalizie: la creatività sostenibile di Ljubljana

A solo un’ora di strada dal confine con la provincia di Trieste, Lubiana (Ljubljana per usare la pronuncia corretta) crea sempre delle atmosfere magiche. Il centro della capitale slovena durante le festività si riempie di spirito natalizio, con bancarelle che vendono prodotti artigianali sovrastate da numerose luci che illuminano le serate.

Queste decorazioni, realizzate dall’artista Zmago Modic hanno le forme più disparate, dai fiocchi di neve alle eliche del DNA, e sono uno dei tratti distintivi dei mercatini natalizi di Lubiana; sono molti infatti i tour guidati dedicati proprio a queste attrazioni.

Il centro città durante le feste invernali è in fermento e presenta un programma fitto di eventi: concerti, spettacoli teatrali di strada, mostre con sculture di ghiaccio e tanto altro. Il tutto è facilmente visitabile a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici.

Dalla musica all’amore: una cartolina notturna da Vienna

Quando si parla di atmosfere natalizie, Vienna è una delle più eleganti destinazioni che vengono in mente. Le 32 vie dello shopping viennese vengono addobbate con più di due milioni di luci che illuminano la capitale ogni sera. Da Annagasse con le note iniziali di “Silent Night” fino alle classiche bolle rosse in Rotenturmstrasse.

Tra le luci e i canali con Amsterdam Light Festival

Visitare Amsterdam durante il periodo dell’Amsterdam Light Festival ricompensa il lungo tragitto. A partire dal 21 novembre fino al 19 gennaio la città diventa un teatro all’aperto grazie alle opere d’arte luminose installate lungo canali e strade cittadine.

Bruxelles: dove gli edifici diventano quadri animati

Da fine novembre fino all’anno nuovo Bruxelles si trasforma grazie al Winter Wonders nel grande mercatino del Natale belga offrendo un’atmosfera da fiaba tra bancarelle legnose ed eventuale pattinaggio sul ghiaccio sotto l’imponente albero situato nella Grand-Place circondata dagli storici edificii cittadini illuminati da proiettori colorati ogni sera.

Il festival Luci d’artista a Salerno: tra storia ed innovazione

La stagione festiva vede Salerno trasformarsi attraverso il festival Lucì d’Artista dove mitologia classica ed innovazione artistica si incontrano creando percorsi tematicamente illuminati attraverso l’utilizzo sapiente della luce come mezzo narrativo capace d’incantare adulti e bambini allo stesso modo.