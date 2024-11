Maltempo sull’Italia, da oggi arriva la tempesta: le previsioni meteo

Arriva il maltempo sull’Italia, da oggi le previsioni meteo parlano di tempesta: tra neve e piogge intense, le ultime notizie

Una tempesta di proporzioni notevoli è in arrivo sull’Italia, portando con sé un mix micidiale di vento violentissimo da ovest, pioggia intensa, freddo pungente e neve anche in pianura. Le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici del sito iLMeteo.it annunciano che a partire da oggi, 20 novembre, la situazione meteo subirà un drastico peggioramento su tutta la penisola.

Il fenomeno meteorologico si caratterizzerà per venti estremamente forti che genereranno in mare aperto onde gigantesche fino a 7 metri. Già dal pomeriggio di oggi il mare comincerà a mostrarsi agitato sul settore ligure con onde che potranno raggiungere i 4 metri di altezza. La situazione diverrà ancora più critica in serata sulle coste della Liguria di Levante e della Toscana dove si prevedono onde tra i 5 e i 6 metri. L’estrema ed eccezionale altezza di 7 metri sarà raggiunta davanti alla costa toscana del Mar Ligure, tra la Versilia e Livorno, configurandosi come una storica mareggiata di Libeccio con potenziali danni significativi sulle coste esposte.

Piogge intense e nevicate abbondanti

Oltre ai forti venti e alle imponenti mareggiate, l’Italia dovrà prepararsi anche ad affrontare piogge intense e nevicate abbondanti. Da mercoledì fino a venerdì si prevedono precipitazioni consistenti sulle zone tirreniche dalla Toscana al Lazio, passando per la Campania fino alla Calabria con cumulati che potrebbero superare i 100-150 litri per metro quadrato in soli tre giorni.

La neve farà la sua comparsa già sulle Alpi con accumuli significativi oltre i 1000 metri d’altitudine; mercoledì sarà poi il turno dell’Appennino dove le cime oltre i 1400-1500 metri verranno imbiancate. Il giorno clou per le precipitazioni nevose sarà giovedì 21 novembre quando è prevista la possibilità di neve fino in pianura specie in Piemonte ma non sono escluse fioccate anche nel Triveneto.

L’impatto della tempesta sull’Italia avrà ripercussioni significative sulla vita quotidiana delle persone con potenziali disagi nei trasporti sia terrestri che marittimi. Le autorità locali invitano alla massima prudenza raccomandando ai cittadini di seguire gli aggiornamenti meteorologici e le eventuali allerte emesse dai servizi competenti.

In sintesi, nei prossimi giorni l’Italia sarà teatro della “tempesta perfetta” – o meglio “imperfetta” vista l’intensità dei fenomeni atmosferici previsti – che imperverserà da Nord a Sud portando maltempo estremo: è dunque fondamentale prepararsi adeguatamente seguendo tutte le indicazioni fornite dalle autorità per minimizzare rischi ed evitare danneggiamenti.