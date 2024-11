Le location dei matrimoni di Sex and the City, uno è davvero speciale

Matrimonio alla Sex and the City: un viaggio tra amore e moda tra le location dove le protagoniste hanno ambientato i loro “wedding”

Il fenomeno del “pellegrinaggio” nei luoghi di Sex and the City è un classico tra gli appassionati della serie. New York, con la sua atmosfera unica, è diventata quasi un personaggio a sé stante, e i fan non vedono l’ora di rivivere le scene cult passeggiando per le stesse strade di Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte.

Charlotte York, la più romantica delle quattro protagoniste di “Sex and the City”, ha vissuto il suo primo grande giorno in grande stile. Il matrimonio con il cardiologo Trey MacDougal, celebrato nella prestigiosa Chiesa della Santissima Trinità nell’Upper East Side, è stato un evento da favola. L’eleganza classica dell’abito firmato Vera Wang indossato da Charlotte ha incarnato perfettamente il suo sogno principesco. Tuttavia, nonostante l’apparente perfezione del giorno, la relazione non è riuscita a superare le difficoltà.

Dopo la fine del suo primo matrimonio, Charlotte trova nuovamente l’amore in Harry Goldenblatt. La loro storia d’amore porta Charlotte a convertirsi al giudaismo e a sposarsi in una cerimonia ricca di emozioni presso la Sinagoga centrale di New York. Nonostante gli imprevisti – dal vino rosso sul vestito alla caduta dalla chuppah – il matrimonio segna l’inizio di una felice vita insieme.

Jefferson Market, il giardino del romantico matrimonio di Miranda e Steve

Il matrimonio tra Miranda Hobbes e Steve Brady rappresenta un momento significativo nella serie per la sua semplicità ed essenzialità. Celebrata nel pittoresco Jefferson Market Garden nel Greenwich Village, la cerimonia riflette perfettamente lo spirito pratico ma profondamente affettuoso della coppia. Seguita da un pranzo intimo nel vicino ristorante Jefferson, questa celebrazione sottolinea che l’amore vero non necessita di sfarzo per essere memorabile.

Il Jefferson Market Garden è un’oasi verde nel cuore pulsante di Greenwich Village, a New York City. Questo giardino comunitario offre un rifugio tranquillo dalla frenesia urbana, permettendo ai visitatori di rilassarsi e godere della natura in un ambiente urbano. Il giardino è caratterizzato da una varietà di piante, fiori e alberi, creando un ambiente piacevole e rilassante. Gestito dalla comunità locale, il giardino è un luogo di incontro e condivisione per i residenti e i visitatori. I fans di Sex and the City hanno amato moltissimo questa originale e romantica location scelta da Miranda per il suo matrimonio con Steve.

Il viaggio verso l’altare per Carrie Bradshaw e John Preston (Mr Big) è stato tutt’altro che lineare. Il loro primo tentativo si trasforma in una delle scene più drammatiche della serie quando Mr Big decide all’ultimo momento di non presentarsi alla Biblioteca pubblica di New York dove era previsto il matrimonio. Questo evento segna profondamente Carrie ma serve anche come punto di svolta per entrambi i personaggi.

Superando le difficoltà del passato, Carrie Bradshaw e Mr Big trovano finalmente il loro lieto fine nel primo film della saga “Sex and the City”. Optando per una cerimonia intima presso un tribunale di Manhattan, dimostrano che ciò che conta davvero è l’amore reciproco piuttosto che le apparenze esteriori. La scelta del brunch al Junior’s come celebrazione post-matrimoniale enfatizza ulteriormente questo messaggio.