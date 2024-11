E’ la galleria dello shopping di lusso a Londra, ecco perché merita una visita

A Londra c’è una galleria per lo shopping di lusso che merita una visita ed è bellissima a Natale. Ecco perché.

Il 20 marzo del 1819 segnò l’apertura di un capolavoro architettonico nel cuore di Mayfair, Londra: la Burlington Arcade. Questa struttura unica, una passerella retta illuminata da un tetto di vetro, ospitava originariamente settantadue piccole unità a due piani. Fin dalla sua inaugurazione, la Burlington Arcade si è distinta per il suo stile e la sua eleganza, diventando un punto di riferimento per lo shopping di lusso.

Una delle caratteristiche più distintive della Burlington Arcade sono i Beadles. Queste “guardie ussare”, vestite con soprabiti eleganti e cappelli a cilindro in stile ottocentesco, rappresentano la forza di polizia più antica e più piccola della Gran Bretagna. Il loro ruolo va oltre il semplice mantenimento dell’ordine; sono custodi viventi della storia e delle tradizioni dell’Arcade.

Il tempio dello shopping di lusso

La posizione strategica della Burlington Arcade, che collega Bond Street a Piccadilly, ha fatto sì che divenisse non solo una meta prediletta per gli amanti dello shopping ma anche un modello ispiratore per altre gallerie commerciali in Europa. Da essa hanno preso spunto celebri gallerie come la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e le Gallerie Reali di Sant’Uberto a Bruxelles. Nonostante il dibattito sul primato delle gallerie coperte tra inglesi e francesi, ciò che resta indiscusso è l’eleganza senza tempo dell’Arcade.

Oggi la Burlington Arcade rimane uno dei luoghi più esclusivi al mondo per fare shopping. Con i suoi 3400 mq di spazi commerciali ed oltre quattro milioni di visitatori all’anno, offre una selezione ineguagliabile di negozi di alta moda come Chanel, Mulberry e Manolo Blahnik. Inoltre, vanta una reputazione internazionale nel campo degli orologi vintage grazie alla presenza del The Vintage Watch Company.

La magia della Burlington Arcade non si limita ai suoi negozi o alla sua architettura; essa è palpabile tutto l’anno attraverso le decorazioni stagionali che trasformano questo luogo in un vero spettacolo visivo. Sotto Natale diventa particolarmente incantevole con le sue luminarie festive che attirano visitatori da tutto il mondo desiderosi di immergersi nella sua atmosfera magica.