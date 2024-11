Un’avventura da vero “Goonies”: un tour nelle location del film cult anni ’80

Un’avventura da vero “Goonies” è uno dei sogni di milioni di fans: ecco un tour nelle location del film cult degli anni ’80

“I Goonies”, un film che ha segnato un’epoca e continua a far battere il cuore di intere generazioni, è diventato molto più di una semplice pellicola cinematografica degli anni ’80. Questa avventura, ricca di azione, amicizia e tesori nascosti, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, trasformandosi in un vero e proprio cult. La storia segue le vicende di un gruppo di ragazzini che si imbarcano in una caccia al tesoro per salvare la propria casa dalla distruzione. Lungo il cammino, affrontano prove difficili, scoprono antiche mappe e si scontrano con famigerati criminali.

Anche a distanza di decenni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche nel 1985, “I Goonies” non ha perso il suo fascino né la sua capacità di ispirare nuove avventure. Il film è ambientato nella pittoresca Astoria, Oregon (USA), luogo che è diventato meta pellegrinaggio per i fan da ogni angolo del globo. Questi appassionati viaggiatori vanno alla ricerca delle location originali del film per rivivere le emozioni dei loro eroi d’infanzia e scattare fotografie ricordo davanti a luoghi iconici come la casa dei Walsh o l’inquietante carcere dal quale evade la famiglia Fratelli.

La passione per “I Goonies” va ben oltre la semplice nostalgia; rappresenta una connessione profonda con i valori dell’amicizia, dell’avventura e della scoperta che sono universali e senza tempo. Le comunità online dedicate al film sono fiorenti luoghi d’incontro dove scambiarsi aneddoti, teorie sui personaggi o organizzare eventi tematici che dimostrano quanto sia radicata l’amore per questa storia.

L’impatto culturale de “I Goonies” si manifesta anche attraverso numerose referenze in altre opere mediatiche moderne – serie TV, libri, videogiochi – confermando così l’eredità duratura lasciata da questo capolavoro degli anni ’80. La magia de “I Goonies” risiede nella sua capacità di riunire persone di tutte le età attorno al fuoco della passione comune per l’avventura e la scoperta; un fenomeno che continua a crescere anno dopo anno senza mostrare segni di rallentamento.

Le location del fim I Goonies

“I Goonies”, un film che ha segnato l’infanzia di molti e continua a essere un punto di riferimento nel genere avventura, è celebre non solo per la sua trama coinvolgente e i personaggi indimenticabili ma anche per le sue location suggestive, che hanno contribuito a creare l’atmosfera magica e avventurosa che lo caratterizza. La maggior parte delle riprese si è svolta nella pittoresca Astoria, in Oregon, una città che con il suo fascino ha catturato l’essenza stessa dell’avventura dei Goonies.

Tra le location più iconiche vi è la casa di Mikey e Brand Walsh, situata su una tranquilla collina di Astoria, diventata ormai meta di pellegrinaggio per i fan del film. Non meno importante è il County Jail di Clatsop County, dove inizia la fuga dei Fratelli Fratelli, un edificio storico che ancora oggi conserva il fascino della sua apparizione sul grande schermo.

Le scene sulla spiaggia con il leggendario galeone pirata sono state girate presso Cannon Beach, famosa per la sua imponente formazione rocciosa Haystack Rock. Questo luogo offre uno sfondo naturale mozzafiato che ha contribuito a rendere memorabili le scene finali del film. Un’altra location significativa è Ecola State Park, utilizzato per alcune delle scene all’aperto più avventurose; i suoi sentieri boscosi e le viste panoramiche sull’Oceano Pacifico hanno fornito lo scenario perfetto per la caccia al tesoro dei giovani protagonisti.

Oltre ai luoghi principali in Oregon, alcune sequenze interne sono state girate nei Warner Bros. Studios a Burbank, California. Qui sono stati ricostruiti interni dettagliati come quelli della casa dei Walsh e delle intricate grotte sotterranee dove si svolge gran parte dell’avventura alla ricerca del tesoro di Willy l’Orbo.

Queste location non solo hanno fornito una cornice autentica alla narrazione ma continuano ad attrarre fan da tutto il mondo desiderosi di calpestare gli stessi luoghi dove si sono avventurati i loro eroi cinematografici preferiti. La magia de “I Goonies” vive non solo attraverso lo schermo ma anche nel cuore pulsante delle sue location reali.